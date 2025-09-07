Hà Nội: Truy nã đối tượng trộm xe máy trên phố Nguyễn Khuyến

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 21/3/2025, Thành có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy trên phố Nguyễn Khuyến. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tích Thành về tội Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/7/2025, CSĐT Công an TP đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Tích Thành.

Quyết định truy nã Phạm Tích Thành

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (SĐT: 098 9683316), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.