Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh

Trước đó, năm 2018, Ngô Thanh Uyn cùng với Bùi Tuấn Hùng sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt (Công ty Lạc Việt), Công ty Cổ phần địa ốc Vina Land (Công ty Vina Land) đặt cọc mua bán đất.

Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án nhưng Uyn vẫn chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo bán các dự án không có thật, ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng.

Đến khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh.

Bên cạnh đó, từ tháng 3/2020, dù biết các giấy tờ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, nhưng Uyn vẫn cố tình lập các thông báo gửi cho khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City.

Bùi Tuấn Hùng

Khi thu tiền của khách, Uyn không lập ủy nhiệm chi và chuyển cho chủ đầu tư theo quy định, mà rút tiền mặt để sử dụng hoặc mua đất ở dự án khác để bán kiếm lời và sử dụng để buộc khách hàng ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất (lấy tiền khách hàng sau mua đất đền bù cho khách hàng trước).

Cơ quan điều tra xác định Uyn đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 176 tỷ đồng của 145 khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Tuấn Hùng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập Công ty Đô Thị Xanh, đã trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua 3 thửa ở xã Tân An Hội và 5 thửa đất ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi.

Hùng biết rõ Công ty Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép thực hiện dự án nhà ở, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất thuộc dự án Green City (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi); dự án Green Town và dự án Đô Thị Xanh 1 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 148 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Uyn và đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng do liên quan vụ án trên. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt thì ông Hùng không có mặt tại nơi cư trú và nơi tạm trú. Hiện không biết bị can Hùng đang ở đâu nên đã ra quyết định truy nã.

Công an yêu cầu bị can Hùng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Người dân phát hiện hay bắt được bị can Hùng báo cho Cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ở địa chỉ 14 đường Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu, TPHCM) cán bộ thụ lý Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại : 0968177879l.