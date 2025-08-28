“Happy Land” của Acecook Việt Nam: Không gian lưu giữ ký ức và lan tỏa giá trị hạnh phúc

Lời giải cho những câu hỏi này chính là chuỗi câu chuyện vô cùng thú vị, cũng vô cùng cảm động chờ bạn ngay tại "Happy Land".

Miền hạnh phúc thuộc về những ký ức đã qua

Miền hạnh phúc trong tâm hồn đôi khi được đánh động chỉ bởi một hương thơm thoang thoảng gợi nhắc "Giờ xế đến rồi, ăn mì thôi!"Từng gắp mì đưa lên miệng là từng đợt hồi ức trở về, bạn nhớ lại những ngày còn sinh viên xem mì là món ngon, xem mì-có-thịt là "ẩm thực thượng lưu". Mọi khó khăn trong cuộc sống đôi khi chỉ cần giải quyết bằng một tô mì với vị thân quen, hương thơm nức mũi.

Ký ức kỳ diệu như vậy đó! Nhân dịp này, hãy bước vào "Bảo tàng lịch sử", trở về năm 1993, nơi tọa lạc ngôi nhà đầu tiên liên doanh Vifon – Acecook nơi chứa đựng những ý tưởng nhỏ mà sau này đã trở thành những cột mốc lớn: đặt vào tay người dân Việt những sản phẩm mang chất lượng Nhật Bản.

Nếu nói rằng sản phẩm đầu tiên của Acecook tại Việt Nam mang "hồn phở" thì điều này có đủ kích thích trí tò mò của bạn không? Hiểu rằng phở là "quốc hồn quốc túy", các chuyên gia Nhật Bản đã nuôi một khát vọng rằng có thể dùng chính kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đối với ramen để tạo nên một món sợi mang phong vị của phở. Chính bằng niềm tin vững chắc, những tháng ngày nỗ lực hết mình phối trộn hàng trăm công thức kết hợp từ xương bò, nguyên liệu hoa hồi, gừng.v.v..thành công đã gõ cửa, sản phẩm đầu tiên ra đời mang tên Mì Phở và Mì Gà.

Hơn 30 cột mốc tiêu biểu của Acecook Việt Nam được tái hiện đầy cảm xúc tại góc "Bảo tàng lịch sử"

Theo đuổi nguyên tắc về chất lượng và uy tín, năm 2000, món "mì quốc dân" Hảo Hảo mang thương hiệu Acecook Việt Nam ra đời và đồng hành với bao thế hệ người Việt chúng ta cho đến ngày hôm nay.

"Happy Land" của Acecook Việt Nam thông qua câu chuyện thương hiệu đã đồng thời mang đến cho ta cơ hội hiểu hơn về quá trình tạo ra các sản phẩm tiện lợi phản ánh sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam

Câu chuyện của mì, phở, bún, miến, và hủ tiếu tại góc "5 sợi nhỏ dệt nên 1 sợi lớn" sẽ đưa bạn đi qua con đường dài ẩm thực từ Bắc chí Nam. Người Việt Nam chúng ta yêu lắm nét mộc mạc của hàng quán ven đường, cái vị đặc trưng khó lẫn của mỗi loại nước dùng…Vậy nên để có thể thành công "gói" hết cái hương vị và trải nghiệm này vào trong một sản phẩm ăn liền, điều này cần một hành trình dài thử nghiệm, điều chỉnh và phát triển.

"Tiệm sợi Acecook" phản ánh nét ẩm thực đa dạng của Việt Nam và dấu ấn riêng của Acecook

Viết tiếp câu chuyện tương lai cho hạnh phúc trọn vẹn

Tại không gian "Quảng trường sự kiện", bạn sẽ cùng Acecook Việt Nam điểm lại những hoạt động vì cộng đồng nổi bật trong suốt thời gian 30 năm, cũng như những hoạt động đón chào cột mốc kỷ niệm ba thập kỷ này.

Nếu là một người trẻ thích khám phá, muốn tìm hiểu một sản phẩm mì ăn liền được làm ra như thế nào? Hãy đăng ký một chuyến tham quan nhà máy Acecook Việt Nam nhé! Còn nếu muốn trải nghiệm công nghệ số chuẩn thời đại 4.0 thì hãy vi vu tour "nhà máy online" với góc quay 360 độ, khám phá toàn bộ dây chuyền sản xuất 12 công đoạn khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm và không gian làm việc hiện đại của Acecook Việt Nam mọi lúc, mọi nơi.

"Nhà máy Acecook" thể hiện nỗ lực minh bạch và cam kết chất lượng của Acecook Việt Nam

Và khi "chuyến xe ký ức" dừng lại vào năm 2025, đây cũng là lúc bạn nên ghé sang "Góc lưu niệm" để cùng lắng nghe những chia sẻ của những cá nhân, nhân viên Acecook Việt Nam, người tiêu dùng… Có những con người dành cả thanh xuân tận tụy ngày đêm nghiên cứu để mang đến cho bạn bữa ăn ngon. Có những con người chẳng ngại đường xa đất đỏ "gieo" hạnh phúc cho trẻ thơ bằng những chương trình học bổng đầy ý nghĩa…

Mỗi dòng tại "Góc lưu niệm" là một mảnh ghép ký ức, tái hiện hành trình 30 năm gắn bó và sẻ chia của Acecook Việt Nam với người tiêu dùng

Cũng giống như một con người đặt dấu ấn thành tựu của mình ở cột mốc 30 năm - vừa đủ trưởng thành vừa giữ được nhiệt huyết để mạnh mẽ thẳng tiến về phía trước. Acecook Việt Nam với những thành tựu đã qua chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai bền bỉ hơn nữa. Hãy cùng bạn bè đến và khám phá "Happy Land" tại https://happyland.acecookvietnam.vn/ – miền hạnh phúc xây đắp nên bằng chính những ký ức của chúng ta!