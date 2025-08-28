Nhân viên bảo vệ rừng tham gia mua bán ma túy

Ngày 28-8, thông tin từ Công an xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán ma túy.

Cụ thể, chiều ngày 26-8, Công an xã Đăk Pék phối hợp với Phòng PC04 tiến hành kiểm tra đột xuất tại số nhà 171 đường Hùng Vương, xã Đăk Pék. Đây là nhà do đối tượng N.X.N. (31 tuổi) trú tại thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék thuê để mở tiệm xăm hình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang N.X.N. cùng 2 người khác là N.X.T. (42 tuổi, trú tại thôn Đăk Ra) và Đ.V.L. (28 tuổi, trú tại thôn Chung Năng, xã Đăk Pék) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhân viên bảo vệ rừng N.A.T. bị bắt giữ vì mua bán ma túy Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy có chất bám dính màu trắng đục nghi là ma túy. Đấu tranh nhanh, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng ma túy và kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Từ lời khai của đối tượng Đ.V.L., lực lượng chức năng đã tiến hành khém xét nơi làm việc, nơi ở của N.A.T. (34 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). T. hiện là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Tại nơi ở của đối tượng T., lực lượng chức năng đã thu giữ 6 gói nilon chứa chất rắng dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đối tượng N.A.T. khai nhận số tang vật trên là ma túy.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.X.N. và Đ.V.L. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ hình sự N.A.T. về hành vi mua bán ma túy trái phép. Đồng thời, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.T. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định quản lý người sử dụng ma túy theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.