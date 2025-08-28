Bước chân tự hào, tiếp sức năng lượng tại A80 cùng Bảo Tín Mạnh Hải

Những ngày cuối tháng 8, Thủ đô rực rỡ sắc màu lễ hội, không khí hừng hực niềm tự hào hướng về Quốc khánh 2/9. Hàng triệu trái tim cùng nhau đổ về các tuyến đường diễu binh, hòa nhịp trong không gian trang trọng và đầy cảm xúc.

Giữa dòng người náo nhiệt ấy, Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam xuất hiện như những điểm dừng chân quý giá, nơi mỗi bước chân được nghỉ ngơi, mỗi hơi thở được tiếp thêm năng lượng và tinh thần yêu nước được tiếp lửa. Không gian trạm được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp các yếu tố nghệ thuật và photobooth để trở thành điểm check-in lý tưởng, nơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình chào mừng đại lễ.

Trong số các trạm trải dài khắp tuyến đường diễu binh, Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành tại 3 địa điểm trọng điểm:

93 Đinh Tiên Hoàng

16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Tại Trạm khách A80, người dân sẽ được tiếp sức toàn diện để tham gia hưởng ứng lễ diễu binh trọn vẹn. Các hoạt động chính tại trạm bao gồm: phát nước uống và đồ ăn nhẹ suốt cả ngày, chụp ảnh lấy ngay tại photobooth để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, cùng nhiều trải nghiệm giao lưu, giải trí hấp dẫn kèm cơ hội nhận quà. Đây là nơi không chỉ tiếp thêm năng lượng thể chất, mà còn tiếp lửa tinh thần, giúp mọi người hòa mình vào không khí tự hào dân tộc và niềm vui chung của ngày lễ trọng đại.

Hoạt động chụp ảnh lấy ngay tại Photo Booth

Thời gian hoạt động dự kiến tại các trạm Bảo Tín Mạnh Hải:

Ngày 30/8: 14H00 - 18H00

Ngày 31/8 & 1/9: 9H00 - 12H00 và 14H00 - 18H00

Ngày 2/9: từ 7H00 - 12H00 và 14H00 - 18H30

Trạm khách A80 không chỉ là nơi nghỉ chân và tiếp sức cho hành trình diễu binh, mà còn là địa điểm để đổi các phần quà từ Bảo Tín Mạnh Hải dành cho những người chơi đã tham gia các hoạt động trên microsite Fandom Yêu Nước. Độc giả khi đến trạm sẽ được hướng dẫn xác nhận thông tin cá nhân trên microsite để nhận mã đổi quà, sau đó có thể nhận ngay các phần quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tự hào và năng lượng cho hành trình khám phá các sự kiện Quốc khánh 2/9.

Quà tặng Áo Yêu Nước x Bảo Tín Mạnh Hải

Quà tặng Charm bạc Dấu Son Độc Lập

Và đừng quên, BTC vẫn còn nhiều trạm khác dọc các tuyến đường diễu binh, mỗi trạm là một điểm dừng chân đầy trải nghiệm, nơi bạn có thể nghỉ ngơi, check-in và tiếp lửa tinh thần yêu nước. Hãy cùng nhau biến mỗi bước chân trên đường diễu binh thành một kỷ niệm khó quên, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tận hưởng trọn vẹn không khí rộn ràng của ngày lễ trọng đại 2/9 năm nay.

Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải đã đồng hành cùng Hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025). Với sứ mệnh lan tỏa sự bảo tín và tin cậy trong hành trình phát triển thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực không ngừng. Bảo Tín Mạnh Hải tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị trân bảo, kế thừa tinh hoa truyền thống trong hơi thở đương đại. Mỗi thiết kế đều được kết tinh từ tâm huyết của thương hiệu, từ sự chuẩn xác tới từng chi tiết để không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân, mà còn khẳng định phong cách, sự tự tin và niềm tự hào được đúc kết từ văn hóa, để người Việt luôn sánh vai, tỏa sáng giữa dòng chảy toàn cầu.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.