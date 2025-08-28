Ô tô "phơi bụng" trên Quốc lộ 1, ùn tắc giao thông

Đông Hoa, Theo nld.com.vn 16:36 28/08/2025
Ô tô đang chạy thì bất ngờ tông dải phân cách, sau đó húc gãy biển báo rồi "phơi bụng" giữa đường.

Ngày 28-8, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đang điều tra vụ ô tô "phơi bụng" trên Quốc lộ 1.

Ô tô "phơi bụng" trên Quốc lộ 1, ùn tắc giao thông- Ảnh 1.

Ô tô "phơi bụng" giữa đường.

Hơn 7 giờ cùng ngày, tài xế lái ô tô biển số TP HCM chạy trên đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ), hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương. Khi đến đoạn gần cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân cũ) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng, sau đó húc gãy biển báo rồi "phơi bụng" giữa đường. 

Tài xế sau đó mở cửa thoát ra ngoài. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Công an phường Bình Hưng Hoà phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.

