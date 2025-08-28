Hàng ngàn lượt khách ghé thăm không gian trưng bày của Bamboo Airways trong ngày đầu Triển lãm Thành tựu Đất nước

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội hóa thân thành phi công qua trải nghiệm game thực tế ảo - lái máy bay ngay tại khu vực trưng bày của Bamboo Airways. Với công nghệ mô phỏng hiện đại, người chơi sẽ được cảm nhận cảm giác điều khiển một chuyến bay thực thụ – từ khoảnh khắc cất cánh cho đến khi hạ cánh an toàn.