Hàng ngàn lượt khách ghé thăm không gian trưng bày của Bamboo Airways trong ngày đầu Triển lãm Thành tựu Đất nước

Ấp ủ truyền tải thông điệp "Rừng Tre - Khát Vọng Xanh bay cao", Bamboo Airways xây dựng không gian trưng bày tại Triển lãm thành một không gian văn hóa sáng tạo, nơi biểu tượng Tre Việt truyền thống giao thoa cùng các trải nghiệm tiên tiến hiện đại, khắc họa khát vọng phát triển mạnh mẽ của Bamboo Airways, đồng hành cùng tương lai phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp ghé thăm khu vực trưng bày của Hãng và trò chuyện cùng Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành (ngoài cùng bên phải) trong ngày khai mạc Triển lãm.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Bamboo Airways tại sự kiện là trải nghiệm trên máy thật duy nhất tại Triển lãm - "Chuyến bay Độc lập" , do Bamboo Airways phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không AESC tổ chức. Đây là cơ hội thú vị để khách tham quan khám phá buồng lái phi công, tìm hiểu cấu tạo kỹ thuật máy bay, đồng thời trực tiếp cảm nhận dịch vụ hiếu khách, tận tâm đặc trưng của Bamboo Airways.
Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội hóa thân thành phi công qua trải nghiệm game thực tế ảo - lái máy bay ngay tại khu vực trưng bày của Bamboo Airways. Với công nghệ mô phỏng hiện đại, người chơi sẽ được cảm nhận cảm giác điều khiển một chuyến bay thực thụ – từ khoảnh khắc cất cánh cho đến khi hạ cánh an toàn.
Đông đảo du khách hào hứng tham gia tương tác, chụp ảnh lưu niệm cùng các biểu tượng đặc trưng của Nhà Tre như "Bé Măng Hạnh phúc", "Rừng Tre Cách Mạng", hay "Khoang tàu Hòa Bình" với livery Fly Green - dấu ấn xanh của Bamboo Airways trên bầu trời hàng không Việt Nam.
Không gian "Tiệm Mậu dịch Bamboo" là nơi du khách có thể rinh về các sản phẩm lưu niệm của Bamboo Airways.
Minigame "Vòng quay may mắn" với các phần thưởng đa dạng và giá trị khiến không khí tại khu vực của Bamboo Airways càng thêm sôi động, hào hứng.