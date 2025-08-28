Vu Lan 2025: Mùa hiếu nghĩa chạm đến trái tim mọi thế hệ

Sự kiện năm nay không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mà còn lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa qua cuộc thi online cùng nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Danh ca Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du, Bảo Trâm, Lê Anh, Lê Trang… Mỗi lời ca, tiếng hát đều trở thành một nén hương tri ân, gửi gắm tình yêu thương và lòng biết ơn tới cha mẹ, ông bà cũng như những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

"Những giai điệu tri ân – nơi nghệ sĩ cùng nhau cất tiếng hát vì mùa hiếu nghĩa."

Điểm nhấn đặc biệt của mùa Vu Lan 2025 chính là cuộc thi online "Thắp đạo hiếu, sáng hồn dân tộc". Hàng trăm tác phẩm gửi về từ khắp mọi miền cho thấy đạo hiếu không chỉ là truyền thống của thế hệ trước, mà còn được các bạn trẻ tiếp nối bằng những cách rất tự nhiên và đầy cảm xúc.

Gây xúc động nhất là bức tranh đạt giải Nhất của em Nguyễn Nhật Vinh – học sinh tiểu học. Với nét vẽ hồn nhiên, em đã kể một câu chuyện trong trẻo về tình cảm gia đình và sự hòa hợp giữa đạo và đời, khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động.

"Khoảnh khắc bé Nguyễn Nhật Vinh nhận giải Nhất – đạo hiếu được viết nên từ nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo."

Ngoài ra, tác phẩm ký sự "Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi" của tác giả Nguyễn Đình Minh cũng được vinh danh, gợi nhắc về sự hy sinh thầm lặng của những người con Phật giáo trong kháng chiến cứu quốc.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, chương trình còn trở thành cầu nối yêu thương khi nhiều phần quà được trao đến Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ. Những khoảnh khắc lắng đọng này đã khiến khán phòng thêm phần ấm áp, nhân văn.

Danh ca Ngọc Sơm và Ca sĩ Quách Tuấn Du hoà chung giai điệu trong tiết mục Tình Cha

Một chương trình giàu ý nghĩa như Vu Lan 2025 không thể thiếu sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp giàu trách nhiệm xã hội. Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

- Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên (Hà Nội)

- Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh – Nhãn hang Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân – Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh

- Công ty TNHH Công nghệ và Dược phẩm Biocare

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt

- Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

"Khoảnh khắc tri ân các Nhà tài trợ – những tấm lòng đã góp phần làm nên thành công của chương trình Vu Lan 2025"

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, Vu Lan 2025 đã để lại trong lòng khán giả dư âm lắng đọng cùng một thông điệp sâu sắc: Đạo hiếu không chỉ là truyền thống ngàn đời, mà còn là nhịp cầu gắn kết yêu thương giữa các thế hệ – từ em nhỏ đến người lớn tuổi, từ gia đình đến cộng đồng.

Chương trình khép lại nhưng tinh thần tri ân, báo hiếu vẫn còn ngân vang, trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người sống trọn vẹn hơn với tình thân, lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng.