Khi lòng yêu nước bước vào thời đại số: Tết Độc Lập và nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam

Người ta bảo yêu nước là chuyện to tát, nhưng trong mấy ngày này, nó nằm ở những điều nhỏ bé: một người hàng xóm kiên nhẫn treo lại lá cờ ngay ngắn hơn, một bác xe ôm dừng xe để lắng nghe nhạc quân hành, một nhóm sinh viên thức trắng đêm chỉ để “xí chỗ đẹp” xem diễu binh. Ngoài phố thì rộn ràng, trên mạng thì đỏ rực những bức ảnh và video. Và ở giữa dòng chảy ấy, Hà Nội vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vừa kịp tạo ra một cái Tết rất riêng - nơi mỗi người đều thấy mình đang sống trong lịch sử.

Những ngày cận 2/9, Hà Nội bỗng khoác lên mình một chiếc áo khác. Vẫn là con phố ấy, hàng cây ấy, quán nước cũ ấy, nhưng không khí thì đổi thay rõ rệt. Người ta đi bộ nhiều hơn đi xe, không phải vì tắc đường, mà vì muốn chậm lại để ngắm phố phường rợp cờ đỏ. Ở Tràng Tiền, từng tốp người già trẻ nhỏ rủ nhau ra đứng dọc vỉa hè, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng bàn tán: “Hôm nay hợp luyện đấy, chắc đông vui lắm.”

Càng gần những cung đường diễn ra diễu binh, không khí càng rộn ràng. Hàng ngàn người chen chân. Cảm giác giống hệt một lễ hội âm nhạc, nhưng thay vì chờ thần tượng xuất hiện, người ta chờ đoàn quân tiến bước. Trong đám đông ấy, có cả những người ông bà cụ lớn tuổi xúc động chứng kiến lịch sử một lần nữa vụt qua trước mắt mình. Ngay sát bên đó, những nhóm sinh viên đại học rộn ràng bật máy quay TikTok, người thì cố gắng căn chỉnh một bức hình thật đẹp để đăng Instagram. Hai thế hệ, hai cách thể hiện khác nhau, nhưng cả hai đều bị cuốn vào cùng một dòng cảm xúc - cái cảm giác được tận mắt sống trong một khoảnh khắc lịch sử.

Lịch sử, đôi khi không hiện lên qua những con chữ khô khan trong sách, mà rộn ràng đi ngang qua đời thường như thế. Lịch sử đi qua nụ cười của những gia đình đang cùng nhau xuống phố, qua giọt nước mắt rưng rưng trong khóe mắt người cựu chiến binh, qua đôi mắt sáng long lanh của đứa trẻ háo hức chờ được ngắm nhìn vẻ uy nghiêm của đoàn quân tiến bước. Ai cũng thấy mình là một hạt nhân - dù chỉ nhỏ bé, trong một câu chuyện lớn đã kéo dài suốt 80 năm, và sẽ kéo dài rộng đến mãi mãi.

Nếu ngoài phố là màu đỏ của hàng vạn lá cờ tung bay, thì trên mạng những ngày này cũng đỏ rực không kém - nhưng là đỏ từ hàng triệu bức ảnh và video được đăng lên liên tục. Chỉ cần mở Facebook hay TikTok, người ta sẽ thấy Hà Nội những ngày cận 2/9 hiện lên newsfeed: từ những bầu trời rợp màu cờ đỏ, hay hình ảnh từng đoàn quân hùng dũng hành quân đều tăm tắp, cho đến những story ngắn ngủi chỉ vài giây quay cảnh một em bé cầm cờ đứng ở góc phố, hay cả một khu phố rộn ràng nhảy múa trong sắc đỏ tự hào.

Người trẻ biến việc tham gia lễ kỷ niệm thành một hành trình cho tất cả những ai ở xa có thể cùng chung vui: Có mặt ngoài phố là một chuyện, nhưng phải lưu lại khoảnh khắc, đưa nó lên mạng thì mới trọn vẹn. Mỗi tấm hình, mỗi đoạn video như một mảnh ghép, ráp lại thành một ký ức tập thể sống động. Nhưng cô chú, ông bà lớn tuổi cũng chẳng chịu đứng ngoài cuộc. Không ít bác lớn tuổi đã tập tành mở TikTok, đăng những clip đầu tiên trong đời chỉ để khoe rằng “tôi cũng có mặt trong ngày này”.

Còn với những người ở xa, không thể ra phố Hà Nội, mạng xã hội chính là “khán đài chung” để họ vẫn được hòa vào không khí. Một người con Hà Tĩnh viết: “Năm nay không ra được Hà Nội, nhưng xem clip tập dượt mà lòng rộn ràng như đang đứng ở Quảng trường.” Một cô bạn du học sinh ở Pháp up story: “Mở điện thoại ra thấy cả Hà Nội đỏ rực, bỗng dưng nhớ nhà muốn khóc.”

Ngày lễ, vốn dĩ được ghi nhớ bằng những sự kiện, những con số, thì nay lại được giữ bằng hàng triệu mảnh ký ức nhỏ bé, nằm trong chiếc điện thoại của từng người. Có thể là một đoạn video mờ rung, có thể là một bức ảnh vội, có thể là một dòng trạng thái ngắn ngủi. Nhưng khi được cộng đồng chia sẻ và lan tỏa, những mảnh ghép ấy trở thành một cuốn album khổng lồ, nơi lịch sử không còn xa xôi, mà hiện diện ở ngay đầu ngón tay.

Và có lẽ, điều kỳ diệu nhất là: cái khoảnh khắc bạn đứng ngoài phố, giơ cao lá cờ và ghi lại bằng điện thoại, không chỉ thuộc về bạn. Nó ngay lập tức trở thành ký ức chung của cả một thế hệ - thế hệ đã có mặt trong một ngày Tết Độc Lập rực rỡ sau 80 năm.

Ngoài phố rợp cờ, trên mạng đỏ rực ảnh, nhưng bức tranh về Tết Độc Lập năm nay chưa dừng lại ở đó. Ở thời đại mà mọi thứ đều có thể đi qua một cú chạm màn hình, lòng yêu nước cũng có thêm một cánh cửa mới: nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam.

Nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ý tưởng xây dựng nền tảng này xuất phát từ mong muốn có một “trung tâm thông tin số” duy nhất, tập trung và tin cậy, để người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế dễ dàng tiếp cận các hoạt động kỷ niệm. Thay vì mỗi nơi một nguồn, giờ đây mọi thông tin - từ lịch diễu binh, các chương trình nghệ thuật, triển lãm, cho tới điều tiết giao thông, y tế, hậu trường - đều được cập nhật chính thống và đồng bộ tại một chỗ.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nền tảng số này được xây dựng với tinh thần “lễ hội tươi vui, hiện đại và mang đậm bản sắc Thăng Long - Hà Nội”. Thoạt nghe, nhiều người nghĩ nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đơn giản chỉ là một website thông tin. Nhưng khi bước vào, nó giống như một “quảng trường online” khổng lồ - nơi những gì diễn ra ngoài phố đều được phản chiếu, lưu giữ và mở rộng. Trên đó, người dân có thể tìm lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm, hay cả những thông báo giao thông, y tế… Một bác lớn tuổi không tiện đi xa chỉ cần mở điện thoại là đã “ngồi” ngay hàng ghế đầu. Một bạn trẻ đi dự lễ ngoài phố có thể check bản đồ số, biết chính xác chỗ nào có màn hình LED chiếu trực tiếp, chỗ nào đặt trạm tiếp nước hay nhà vệ sinh lưu động.

Quan trọng hơn cả, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam không chỉ phục vụ cho sự tiện lợi, mà còn tạo ra một không gian đặc biệt của cộng đồng. Ở mục “80 đẹp lắm”, bất kỳ ai cũng có thể gửi ảnh, video khoảnh khắc của riêng mình để góp vào bức tranh chung. Một cụ già đăng tấm hình ngồi trên ghế nhựa dưới bóng cây, bên cạnh là cháu nhỏ cầm cờ; một nhóm sinh viên khoe tấm ảnh cả bọn ngồi camp xuyên đêm; một du khách nước ngoài chia sẻ video ngắn: “Tôi đã ở Hà Nội đúng dịp này”. Mỗi mảnh ghép nhỏ như thế được gom lại, tạo thành album khổng lồ của lòng tự hào dân tộc.

Điều đáng nói là, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam còn tích hợp những công cụ khiến cho việc lan tỏa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng có thể tạo avatar cờ đỏ sao vàng, làm thiệp điện tử gửi bạn bè, hay đơn giản là một dòng status với thiết kế riêng để “khoe” rằng mình cũng đang trong không khí ấy. Những tiện ích tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến ngày lễ được nhân rộng, chạm đến cả những người ở xa, những kiều bào hay bạn bè quốc tế không có mặt trực tiếp.

Ở góc độ nào đó, nền tảng số A80 là hiện thân của cách thế hệ trẻ yêu nước hôm nay. Yêu nước không còn chỉ là đứng dưới lá cờ ở Quảng trường, mà còn là việc đưa khoảnh khắc ấy lên nền tảng số, để lan đi nhanh hơn, xa hơn. Nó biến một trải nghiệm cá nhân thành một ký ức tập thể, biến một câu chuyện riêng thành một tiếng nói chung. Và điều tuyệt vời là: nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam không phân biệt tuổi tác, không phân biệt ai ở Hà Nội hay ở tận trời Tây. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một cú click, ai cũng có thể bước vào cùng một dòng chảy lịch sử.

Một người lớn tuổi sau buổi ra mắt nền tảng số A80 nói vui: “Ngày xưa, chúng tôi chỉ có ký ức trong đầu. Giờ ký ức còn có thêm trong máy tính, trong điện thoại. Thế là chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi.” Câu nói ấy hóm hỉnh, nhưng cũng thật chính xác: nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đang làm công việc của một cuốn sổ ký ức điện tử, nơi ghi lại từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng bước chân của ngày lễ trọng đại.

Khi lòng yêu nước bước sang kỷ nguyên số, nó không mất đi sự thiêng liêng, mà chỉ thay đổi cách biểu đạt. Vẫn là những trái tim chung nhịp, nhưng giờ đây, nhịp đập ấy vang lên cả ngoài phố lẫn trên không gian mạng. Và ở giữa, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đóng vai trò chiếc cầu nối – để từ ông cụ lau nước mắt bằng khăn tay cũ, đến em bé cười tươi vẫy cờ, đến bạn trẻ check-in story, tất cả đều gặp nhau trong một nền tảng chung, mang tên giản dị: Tự hào Việt Nam.