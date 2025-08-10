Bắt đối tượng truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy vừa bắt giữ đối tượng truy nã Mai Việt Hoàng (SN 1997; HKTT: xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng truy nã Mai Việt Hoàng. Ảnh: Công an TP.Hà Nội.

Theo hồ sơ, Hoàng bị TAND quận Hoàn Kiếm (cũ) tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15/1, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã Mai Việt Hoàng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy phát hiện đối tượng đang có mặt tại khu vực phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác của công an phường đã triển khai, lên kế hoạch băt giữ đối tượng. Ngày 6/8, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ thành công Mai Việt Hoàng.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.