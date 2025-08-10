Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , người dân tất bật dọn dẹp

Chiều tối 10-8, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM. Sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường tại TP HCM ngập sâu.

Mưa gây ngập ở đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức, TP HCM.

Hôm nay thời tiết ở TP HCM chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, hơn 17 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện song lượng mưa không lớn. Đến 18 giờ 20 phút, mưa bất ngờ nặng hạt.

Chỉ sau khoảng 30 phút cơn mưa đổ xuống, nhiều tuyến đường ở TP HCM, nhất là các tuyến đường ở khu vực TP Thủ Đức cũ bị ngập nước.

Người dân sống trên đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức dọn dẹp sau cơn mưa.

Đường Dương Văn Cam như ao nước lớn.

Đường Quốc Hương, phường An Khánh cũng xảy ra ngập.

Một quán nhậu trên đường Quốc Hương, phường An Khánh chưa kịp bán đã phải dọn dẹp do ngập.

Xe cộ chết máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình.

Người dân dìu nhau qua cơn mưa lớn.

Cơn mưa đổ sầm xuống hơn 30 phút gây ngập.