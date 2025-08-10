Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 21:45 10/08/2025
Cơn mưa đổ xuống khoảng 30 phút, hình ảnh sau đó là nước lênh láng - ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM.

Chiều tối 10-8, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM. Sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường tại TP HCM ngập sâu.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 1.

Mưa gây ngập ở đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức, TP HCM.

Hôm nay thời tiết ở TP HCM chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, hơn 17 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện song lượng mưa không lớn. Đến 18 giờ 20 phút, mưa bất ngờ nặng hạt.

Chỉ sau khoảng 30 phút cơn mưa đổ xuống, nhiều tuyến đường ở TP HCM, nhất là các tuyến đường ở khu vực TP Thủ Đức cũ bị ngập nước.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 2.

Người dân sống trên đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức dọn dẹp sau cơn mưa.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 3.

Đường Dương Văn Cam như ao nước lớn.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 4.
Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 5.
Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 6.

Đường Quốc Hương, phường An Khánh cũng xảy ra ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 7.

Một quán nhậu trên đường Quốc Hương, phường An Khánh chưa kịp bán đã phải dọn dẹp do ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 8.

Xe cộ chết máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 9.

Người dân dìu nhau qua cơn mưa lớn.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 10.

Cơn mưa đổ sầm xuống hơn 30 phút gây ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp- Ảnh 11.

Nước ngập đến gần cả bánh xe máy.

