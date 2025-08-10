Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản thứ 2 trong năm, là bé gái 9 tuổi

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản vừa được ghi nhận. Bệnh nhân là bé gái sống tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội).

Bé khởi phát bệnh từ ngày 12/7 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu. Sau đó, bệnh nhân được nhập Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 16/7. Xét nghiệm ELISA JEV-IgM cho kết quả khác dương tính với virus viêm não Nhật Bản.

Triệu chứng viêm não Nhật Bản dễ nhầm lẫn với cúm, dẫn tới điều trị muộn. (Ảnh minh hoạ)

Đây là trường hợp thứ hai mắc bệnh viêm não Nhật Bản được ghi nhận tại Hà Nội từ đầu năm 2025 đến nay, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.

Bệnh viêm não Nhật Bản do virus gây ra với trung gian truyền bệnh là muỗi Culex. Bệnh gây nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương với tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Một số trường hợp có thể mất khả năng ngôn ngữ hoặc không nói được, mất trí nhớ...

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus viêm não Nhật Bản là nguyên nhân chính gây viêm não do virus ở nhiều quốc gia châu Á, ước tính 100.000 ca lâm sàng mỗi năm. 24 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương ghi nhận viêm não Nhật Bản lưu hành, khiến hơn 3 tỷ người có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Tại Việt Nam, virus lưu hành toàn quốc, nhiều nhất ở các tỉnh đồng bằng và trung du miền Bắc. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Người lớn cũng có thể mắc bệnh, nguy cơ cao hơn với người chưa được tiêm phòng hoặc tiếp xúc với virus khi du lịch, đến vùng có dịch, gần ruộng lúa nước, cánh đồng, vườn cây...

Bên cạnh viêm não Nhật Bản, thành phố cũng ghi nhận nhiều ca mắc các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết , tay chân miệng và sởi. Trong tuần từ 1/8 đến 8/8, Hà Nội có 97 ca sốt xuất huyết, 92 ca tay chân miệng, 11 ca sởi và 17 ca COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi đốt, giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm khác.