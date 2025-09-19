Học sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã cô giáo ngay trong lớp ở Hà Nội: Nguồn cơn không ngờ

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc gây bức xúc trong một lớp học tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội). Trong đoạn clip, một nam sinh mặc áo đỏ túm tóc cô giáo, sau đó dúi đầu cô giáo xuống bàn, cố giằng một vật gì đó trên tay cô. Đỉnh điểm, nam sinh này còn xô ngã cô giáo xuống đất.

Theo clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 21 phút ngày 16/9. Thời điểm này, trong lớp có rất đông học sinh song không ai can ngăn hành động của nam sinh nói trên. Sự việc được camera của lớp học ghi lại.

Hình ảnh trên khiến dư luận phẫn nộ, không rõ vì lý do gì mà nam sinh lại cư xử vô lễ như vậy với giáo viên. Được biết, nam sinh có hành động tác động cô giáo trong clip là Lê Gia B. (học sinh lớp 7A4, Trường THCS Đại Kim), cô giáo bị B. giật tóc là cô T.T.T.H.

Liên quan đến sự việc, báo Dân Việt thông tin, vào giờ chuyển tiết ngày 16/9, cô H. phát hiện em B. chơi đồ chơi sắc nhọn, nguy hiểm nên nữ giáo viên đã tịch thu. Tuy nhiên, em B. không đồng ý, túm tay cô xin lại nhưng bị cô từ chối. Sau đó, B. có hành động túm tóc cô giáo ghì xuống bàn, xô đẩy cô ngã ra sàn.

Em B. có hành động túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau sự việc, cô H. đã báo Ban Giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng cùng giáo viên trực tiếp làm việc với học sinh, đồng thời báo cáo sự việc với UBND phường Định Công. Công an phường Định Công cũng đã vào cuộc, xác minh sự việc.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, nhà trường cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, Hiệu trưởng đã yêu cầu em B. xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp. Đồng thời, yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh B. viết tường trình và trả lời câu hỏi: "Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo?". 2 học sinh đã tường trình và cho biết, vì lúc đó B. rất quá khích, cơ thể to bén nên 2 học sinh này không dám can ngăn.

Nhà trường cũng yêu cầu B. viết tường trình và mời phụ huynh em này đến làm việc. Lúc 16 giờ 25 phút ngày 16/9, ông Lê Văn Lai, bố của nam sinh B. đã đến trường xin lỗi cô giáo. Gia đình xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khỏe tâm lý. Đến sáng ngày 18/9, em B. đi học. Chiều cùng ngày, 2 Phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã làm việc với gia đình và em B. để giải quyết sự việc.

Trong buổi làm việc, B. và gia đình một lần nữa nhận lỗi, xin lỗi GVCN. Nhà trường cũng mời GVCN đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm của học sinh. Gia đình em B. đã trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, có hội được sửa đổi. GVCN đã đồng ý với đề xuất của gia đình.

Ngày 19/9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho giáo viên. Nhà trường cũng đang nhờ công an phường Định Công can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật.