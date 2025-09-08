Mới khai giảng năm học, 2 học sinh tiểu học bị cướp tài sản

Sáng 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (SN 1994; cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Đặng Anh Lộc khai nhận tại cơ quan công an

Lộc là đối tượng đã trà trộn vào Trường Tiểu học Nguyễn Du ở phường Long Xuyên để cướp nữ trang của học sinh.

Trước đó, vào sáng 5-9, em N.K.Q (SN 2015, là học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Du) đến Công an phường Long Xuyên trình báo vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, em bị một đối tượng lạ mặt đẩy vào nhà vệ sinh của trường rồi hăm dọa cướp 1 đôi bông tai vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7-9, Công an phường Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Lộc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận khoảng 6 giờ ngày 5-9, Lộc đi bộ vào Trường Tiểu học Nguyễn Du tìm các em học sinh để trấn lột tài sản. Khi phát hiện em Q. đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy em Q. vào nhà vệ sinh và hăm dọa rồi tháo đôi bông tai của em.

Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó một ngày cũng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, Lộc đã cướp tài sản của một em học sinh khác.

Đặng Anh Lộc chỉ vào nơi đe dọa, cướp tài sản của học sinh

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.