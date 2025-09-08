Hải Phòng có xe miễn phí đưa người dân đi xem Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngày 7/9, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng cho biết, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn thành phố tham quan Triển lãm A80 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ ngày 8-15/9, thành phố Hải Phòng sẽ bố trí phương tiện đưa đón miễn phí cho người dân tham quan Triển lãm A80.

Theo đó, thành phố Hải Phòng bố trí 2 điểm đưa, đón, trả nhân dân tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, Hải Phòng) và Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (thành phố Hải Dương cũ) bắt đầu từ ngày 8/9. Các khung giờ đón trả khách: sáng đón khách lên Hà Nội từ 8h-8h30; chiều trả khách về Hải Phòng 15h-15h30. Số điện thoại liên hệ 0904.394.858 và 0913.354.472.

Triển lãm thành tựu đất nước với Chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức trên diện tích gần 260.000 m2 bao gồm không gian trưng bày trong nhà (Trung tâm triển lãm thường xuyên (nhà A) và Trung tâm triển lãm Kim Quy) và không gian trưng bày ngoài trời.

Với sự tham gia của gần 300 đơn vị đến từ các Bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành và doanh nghiệp trong cả nước, khu trưng bày được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh.

Khu vực Triển lãm trong nhà của thành phố Hải Phòng (Nguồn ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

Với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”, gian trưng bày của thành phố giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Hải Phòng đổi mới, phát triển, hội nhập với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; Đối ngoại và Hội nhập quốc tế; An sinh xã hội; Quốc phòng - An ninh; Khoa học - Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Thông qua hình ảnh, hiện vật và sản phẩm đa phương tiện, triển lãm tái hiện hành trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Cảng trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Khu vực Triển lãm trong nhà của thành phố đặt tại Nhà Kim Quy (sảnh 7, khu “Tỉnh giàu nước mạnh”) có diện tích 375 m2, được thể hiện qua 11 nhóm chuyên đề chính gồm: Những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội - đối ngoại - quốc phòng an ninh của thành phố qua các giai đoạn 1945-1955, 1955-1986 và 1986-2025; Âm vang “Tiếng sấm Đường 5”; Đường thủy Hải Phòng - Kết nối giao thương, vươn tầm hội nhập; Hải Phòng - Thành phố công nghiệp, động lực phát triển của cả nước; Phát triển hạ tầng và đô thị trên nền tảng đô thị cổ hướng biển; Hải Phòng - Thành phố di sản, vùng đất khoa bảng, địa linh nhân kiệt; Du lịch Hải Phòng - Tiềm năng và lợi thế; Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; Văn hóa Hải Phòng - Động lực cho phát triển bền vững; An sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; Hải Phòng - Thành phố của đổi mới và sáng tạo. Nội dung triển lãm được bố trí thành 5 phân khu: Khu Sa bàn; Phân khu văn hóa – di sản; Con đường lịch sử - Âm vang Tiếng sấm Đường 5; Phân khu nông nghiệp – an sinh – đối ngoại – quốc phòng; Phân khu trải nghiệm đa tầng – Tương lai đang chuyển động.

Khu vực Triển lãm ngoài trời của thành phố tại sân Đông có diện tích gần 9.823 m2, quy tụ 80 gian hàng tiêu biểu đại diện cho các thế mạnh phát triển kinh tế của Hải Phòng, được chia thành 5 khu chính gồm: Khu Công nghiệp công nghệ cao, Cảng biển và Logistic; Khu Xây dựng và Bất động sản; Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Thủ công mỹ nghệ; Khu Dịch vụ và Du lịch; Khu Trải nghiệm.

Với không gian trưng bày phong phú, hiện đại và giàu tính tương tác, triển lãm khẳng định vai trò, vị thế và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng, xứng đáng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp, Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.



