Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:30 29/08/2025
Tại gian hàng trưng bày của Bộ Quốc phòng trong Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, đông đảo khách tham quan đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công nghệ huấn luyện bắn súng mô phỏng hiện đại.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm (Clip: Như Hoàn)

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 1.

Thiết bị TBS-19 được đánh giá là một bước tiến công nghệ trong huấn luyện, khi không cần sử dụng đạn thật nhưng vẫn mô phỏng đầy đủ quá trình vận hành của súng ngoài thao trường

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 2.

Người tham gia có thể thực hiện toàn bộ thao tác từ lên nòng, ngắm bắn đến siết cò, đồng thời kết quả được hệ thống phân tích, đánh giá nhanh chóng và chính xác. Điều này vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả sát thực tế

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 3.

Điểm nhấn nổi bật của TBS-19 chính là việc sử dụng năng lượng điện từ để tái tạo lực giật

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 4.

Cùng với đó, bộ tạo giật không dây kết hợp hệ thống âm thanh sống động đã mang đến cho người trải nghiệm cảm giác như đang cầm súng thật và tham gia một bài tập bắn trên thao trường

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 5.

Không khí tại gian hàng vì thế luôn sôi nổi và thu hút đông đảo người dân, từ thanh niên, phụ nữ đến cả người cao tuổi. Anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ sau khi tham gia: “Tôi chưa từng được tiếp xúc với súng thật nên lúc cầm thiết bị này thấy rất lạ và hào hứng. Khi bóp cò, lực giật và âm thanh mô phỏng giống thật đến bất ngờ, mang lại cảm giác như đang trực tiếp tham gia huấn luyện.”

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 6.

Bên cạnh nam giới, nhiều phụ nữ cũng không ngần ngại thử sức

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 7.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 8.

Chị Hằng đến từ phường Phú Diễn cho biết: “Ban đầu tôi hơi lo lắng, sợ sẽ khó sử dụng, nhưng khi được cán bộ hướng dẫn thì lại thấy rất dễ hiểu. Tôi thích nhất là cảm giác chân thực nhưng hoàn toàn an toàn vì không dùng đạn thật. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ."

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 9.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 10.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 11.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 12.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 13.

Ngoài khu vực trải nghiệm TBS-19, gian hàng Bộ Quốc phòng còn trưng bày nhiều loại súng bộ binh hiện đại và cải tiến, súng bắn tỉa đến các loại súng ngắn chuyên dụng

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 14.

Nhiều mẫu vũ khí mới được nghiên cứu, sản xuất trong nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan bởi thiết kế gọn nhẹ, độ chính xác cao và khả năng đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu hiện đại

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 15.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.

Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường “Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.

Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể “dạo bước” qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.


