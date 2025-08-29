Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!

Chỉ còn ít ngày nữa, người dân cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ lễ đặc biệt - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hà Nội những ngày cuối tháng 8 trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, diễu binh - diễu hành và những chương trình cộng đồng hấp dẫn.

Không khí lễ hội trải dài từ các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên những tuyến phố trung tâm, đến các triển lãm tái hiện chặng đường 80 năm dựng xây, bảo vệ Tổ quốc; từ đêm diễn ánh sáng 3D Mapping cho tới những chương trình nghệ thuật công phu, quy mô lớn tại quảng trường, nhà hát và không gian công cộng.

Đáng chú ý, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 28/8 - 5/9; Chương trình trình chiếu ánh sáng 3D Mapping diễn ra vào lúc 20h các ngày 29 và 30/8 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm; cùng chương trình nghệ thuật do UBND TP.HCM chủ trì lúc 20h ngày 29/8 tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Ngoài ra, nhiều triển lãm, biểu diễn ngoài trời và hoạt động văn hóa - nghệ thuật khác cũng sẽ đồng loạt diễn ra, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động cho khán giả.

Chuỗi sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật độc đáo, mà còn khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về quá khứ hào hùng, cùng niềm tin hướng tới tương lai. Cận kề 2/9, Hà Nội đang sẵn sàng chào đón không gian lễ hội rực rỡ, náo nhiệt nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Để giúp người dân dễ dàng theo dõi và lựa chọn hoạt động phù hợp, toàn bộ lịch trình, nội dung chương trình đã được cập nhật chi tiết trên nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam”.

Không chỉ là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, "A80 - Tự hào Việt Nam" còn là một "trợ lý thông minh", một "người bạn đồng hành" cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh trên địa bàn Thủ đô.

Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất để không bỏ lỡ bất cứ sự kiện đặc biệt nào trong dịp đại lễ này!

