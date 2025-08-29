Trầm trồ trước dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại Triển lãm lớn nhất lịch sử ở Hà Nội

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 - 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Trên diện tích rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, hiện đại, tạo nên một không gian trưng bày quy mô, đa tầng, đầy ắp sắc màu của đất nước.

Nội dung trưng bày khắc họa hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại khu trưng bày ngoài trời giới thiệu nhiều khí tài quân sự hiện đại như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

