Cận cảnh "trăng máu" siêu hiếm gặp vào đêm 7/9 tại Hà Nội

Nhóm PV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:58 08/09/2025
Tại Hà Nội, nhiều người đã được chiêm ngưỡng hiện tượng "trăng máu" kỳ thú trong đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/9

Clip: Trung Lê

Trong tối ngày 7/9 - rạng sáng 8/9, Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đã được chiêm ngưỡng một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất: nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" (Ảnh: Như Hoàn)

Đặc biệt, sự kiện lần này trùng với thời điểm Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất (cận địa), khiến Mặt Trăng trông to và sáng hơn bình thường (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Ghi nhận tại Hà Nội vào thời điểm nửa đêm ngày 7/9 có thể thấy rõ mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ (Ảnh: Như Hoàn)

Theo đó, từ 23h ngày 7/9 đến 4h ngày 8/9, Mặt Trăng chuyển dần từ màu xám bạc sang sắc đỏ và cam trước khi di chuyển ra khỏi vùng tối của Trái Đất và trở lại trạng thái bình thường (Ảnh: Như Hoàn)

Hình ảnh "trăng máu" quan sát được tại Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người dân không khỏi hào hứng (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện tượng này hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường trong điều kiện thời tiết tốt (Ảnh: Như Hoàn)

Siêu "trăng máu" là một trong những hiện tượng thiên văn được chờ đợi nhất năm 2025, mang đến cơ hội hiếm có cho người yêu vũ trụ tại Việt Nam và nhiều nước châu Á (Ảnh: Trung Lê)

Mặt trăng gần như bao trùm bởi màu đỏ

Clip: Như Hoàn


