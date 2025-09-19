Vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Chân dung đối tượng Lê Hương Ly vừa bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Chân dung đối tượng Ly. Ảnh: CA Hà Nội

Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FBNV

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho biết những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Những ngôn từ phản cảm, tục tĩu, bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm xuất phát một tài khoản cá nhân.

Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình.