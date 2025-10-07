Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) về tình hình sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo ngày 7-10, từ sáng ngày 6-10 đến sáng ngày 7-10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước tăng đột biến khiến một mảng bê tông tại cửa nhận nước bị vỡ

Theo cập nhật của Nhà máy Thủy điện Bắc Khê, lúc 9 giờ ngày 7-10-2025, lưu lượng nước về hồ đạt 1.181 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du 1.181 m3/giây; đến 12 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ tăng lên 1.562 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du tương ứng 1.562 m3/giây.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-10, do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây đã gây ra sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1.

Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 (trước đây là khu vực Kim Đồng cũ) nằm tại thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, có công suất lắp máy 2,4 MW, diện tích lưu vực 325 km2 và lưu lượng nước thiết kế 1.572 m3/giây.

Sự cố xảy ra tại khu vực đập thuộc thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, với phần thân đập bị vỡ có chiều dài khoảng 4-5 m, sâu 3-4 m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước tăng đột biến khiến một mảng bê tông tại cửa nhận nước bị vỡ, đồng thời phòng điều khiển trung tâm bị đổ sập, các thiết bị trong phòng bị hư hỏng nặng.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn

Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và hoa màu chưa thống kê được, tuy nhiên ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập gồm ba thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng số 196 hộ dân, 779 nhân khẩu.

Trong đó, có 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm 7 hộ (25 nhân khẩu) ở thôn Bắc Khê, 10 hộ (40 nhân khẩu) ở thôn Hợp Lực và 6 hộ (36 nhân khẩu) ở thôn Nà Soong. Toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại và nhóm Zalo đến các thôn xung quanh khu vực Thủy điện Bắc Khê 1, cũng như các xã hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã kịp thời thông tin, hướng dẫn nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân, Y tế, Cứu hộ cứu nạn được huy động, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, di dời và hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do tuyến Quốc lộ 3B đang bị chia cắt tại nhiều điểm nên công tác ứng phó và tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.