VIDEO: Trong nhà ngập sâu, người dân Phú Đô phải đu thang thoát ra ngoài

Rạng sáng 7-10, trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo lại nhấn chìm khu vực chợ làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm - một "rốn" nước mỗi khi mưa to tại Hà Nội - lại bị ngập sâu. Ngoài đường chính, nước ngập khoảng 1 mét, qua thắt lưng người lớn.

Mưa ngập tràn vào nhà, người dân làng bún Phú Đô (Hà Nội) phải trèo thang thoát hiểm ra ngoài để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều nhà ở tổ dân phố (TDP) số 2, TDP số 3 ở gần khu vực chợ cũng bị nước ngập sâu tới gần nửa mét trong nhà. Người dân Ngõ 153 và nhiều ngõ khác trong khu vực này đã phải hò nhau dậy sớm, cùng giúp nhau kê đồ đạc, vật dụng, xe máy lên cao để tránh thiệt hại. Giao thông cơ giới bị tê liệt hoàn toàn.

Trong sáng 7-10, học sinh nơi đây đã phải nghỉ học, hầu hết người lớn không thể đi làm do ngập rất sâu và không thể di chuyển bằng xe ô tô hay xe máy.

Người dân đã phải dùng những tấm chắn để ngăn nước vào nhà nhưng không hiệu quả, nước vẫn tràn vào và nhiều gia đình đã dùng máy bơm hay dùng xô chậu để múc nước.

Mưa ngập tràn vào nhà, nhiều người dân làng bún Phú Đô phải trèo thang thoát hiểm ra ngoài, đề phòng nước ngập nhà, chập cháy điện, trong khi cửa chính không mở được. Nhiều gia đình di chuyển đi nơi khác tạm trú tránh chờ nước rút để đảm bảo an toàn.

Người dân làng bún Phú Đô còn chưa hết mệt mỏi bởi trận ngập lụt kinh hoàng diễn ra hôm 30-9. Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, khu vực này bị ngập rất sâu từ ngày 30-9 đến chiều ngày 2-10.

Toàn bộ khu vực Ngõ 153 ở TDP số 2 và TDP số 3, giao thông bị tê liệt. Điện lực đã phải cúp điện trong 2 ngày để đảm bảo an toàn trong bối cảnh nước ngập vào nhà hơn nửa mét. Các hộ dân bị mất điện, không có nước sạch nên sinh hoạt bị đảo lộn, rất khó khăn. Không ít hộ gia đình kinh doanh còn bị thiệt hại hàng chục triệu đồng do hàng hóa bị ngập ướt, hư hỏng khi không thể di chuyển kịp đồ đạc lên cao.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận sáng 7-10:

Mưa ngập tràn vào nhà, người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn. CLIP: Văn Duẩn

Người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Duẩn

Thoát ra ngoài bằng thang sắt và mang theo những vật dụng cần thiết nhất. Ảnh: Văn Duẩn

Một gia đình ở TDP số 3, bố cõng con, mẹ tay xách nách mang những vật dụng cần thiết và "di tản" khỏi nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Sáng sớm nay 7-10, mưa rất lớn đã gây ngập kinh hoàng ở làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa ngập kinh hoàng ở làng bún Phú Đô sáng 7-10. Video: Văn Duẩn

Người dân đã phải dùng xuồng để di chuyển đồ đạc trong sáng sớm 7-10. Ảnh: Văn Duẩn

Sáng 7-10, làng bún Phú Đô chìm trong mênh mông nước, giao thông tê liệt. Ảnh: Văn Duẩn

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng tủ lạnh và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng tủ lạnh, xe máy và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải dùng máy bơm nước ra ngoài để giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Văn Duẩn