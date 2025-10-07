Thông báo khẩn tới 13 tỉnh, thành phố

Trong 24 giờ qua (từ 08 giờ 06/10 đến 08 giờ ngày 07/10), khu vực các tỉnhBắc Bộ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Khoa151,2mm (Lai Châu); Quài Nưa 87,4mm (Điện Biên); Chiềng Khay 135,4mm (SơnLa); Thanh Lương 141,4mm (Phú Thọ); Trinh Tường1 67mm (Lào Cai); HoáThượng 536,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 225,8mm (Cao Bằng); Tân Lập234,8mm (Lạng Sơn); Chúc Bài Thọ 284mm (Quảng Ninh); Bố Hạ 376,6mm (BắcNinh); Tén Tằn 228,4mm (Thanh Hoá);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bãohòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tíchluỹ phổ biến như sau: Thái Nguyên, Bắc Ninh từ 60-90mm có nơi trên 150mm;Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh từ 40-70mm có nơi trên100mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa 20-50mm có nơi trên70mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trênsườn dốc tại nhiều xã/phường (Chi tiết được đính kèm trong trong Phụ lục 1).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn: Cấp 2.

Tin cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhanh; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang lên.

Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên và ở mức xấp xỉ và dưới BĐ3;

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,4-0,6m.

Cảnh báo: Từ ngày hôm nay (07/10) đến 10/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội có khả năng trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.