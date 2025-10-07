“Chung tay vì đồng bào” quyên góp được hơn 10 tỷ đồng giúp người dân vùng bão lũ

Tối 6/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, chương trình nghệ thuật gây quỹ "Chung tay vì đồng bào" do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, Hội đồng Đội TP HCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM, Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên, T Production và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP HCM phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với kết quả ấn tượng: vận động được hơn 10 tỷ 173 triệu đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 - Bualoi.

Toàn bộ số tiền quyên góp được đến từ nhiều nguồn, bao gồm các khoản đóng góp gửi về tài khoản của Báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM. Trong đó, nổi bật là sự chung tay của các nghệ sĩ và tổ chức: ca sĩ Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đóng góp 500 triệu đồng, T Production & GANGA Studios ủng hộ 100 triệu đồng và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP HCM đóng góp 105 triệu đồng.

Đại diện Thành Đoàn TP HCM chia sẻ: "Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ nhất, đều đáng trân quý và sẽ góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng cho những gia đình đang cần sự sẻ chia của chúng ta".

Không chỉ dừng lại ở con số quyên góp, "Chung tay vì đồng bào" còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của tuổi trẻ, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và người dân TP HCM - những người luôn hướng về đồng bào miền Trung trong hoạn nạn, cùng nhau lan tỏa thông điệp "Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách" đầy xúc động.

Đêm nhạc "Chung tay vì đồng bào" còn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, với sự góp mặt và trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Phương Thanh với "Em như tia nắng mặt trời", Hồ Ngọc Hà với "Rực rỡ Việt Nam tôi", Quốc Thiên với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", S.T Sơn Thạch với "Thuận nước đẩy thuyền", Bùi Lan Hương với "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", Dương Hoàng Yến với "Tổ quốc trong ánh mặt trời", Lâm Bảo Ngọc với "Hành trình của lá", Phương Mỹ Chi cùng "Mùa gió thổi trên mái nhà", Lohan với "Một vòng Việt Nam", và tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" do Nam Cường - Jack Long và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài ra, các nghệ sĩ Nhật Kim Anh, Huỳnh Lập, Puka và Ngô Kiến Huy cũng đến tham dự, giao lưu và kêu gọi mọi người cùng lan tỏa tinh thần nhân ái.