Cảnh báo nóng người dân Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và 9 tỉnh, thành trong sáng nay

Theo bản tin lúc 4h40 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn kéo dài những ngày qua do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và hình thế nhiễu động gió Đông Nam tiếp tục khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún địa chất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng cao.

Dữ liệu quan trắc cho thấy, trong 12 giờ qua, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt ngưỡng cao: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Địa hình dốc, đất bão hòa nước và dòng chảy mạnh khiến các khu vực ven sông, suối nhỏ, ta-luy đường đèo dễ xảy ra lũ quét, sạt trượt và sụt lún.

Cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo lũ trên các sông đang tiếp tục lên - Ảnh: VGP

Trước đó, trong bản tin phát lúc 3h30 ngày 8/10 cho biết, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo từ hôm nay (08/10) đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2.