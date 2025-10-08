Điển hình như Đại lộ Thăng Long (đường gom Sunhouse, đoạn trước Bảo tàng quân sự Việt Nam), Hầm chui số 9 Đại lộ Thăng long, Quốc lộ 3 (đoạn phố Gò Sỏi, Thủy Lợi)... các điểm trên ngập trung bình 20 cm, giao thông đi lại khó khăn.

Nước ngập sâu trên đoạn phố Phạm Văn Bạch, ngày 7/10/2025. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Còn tại các khu đô thị như: Khu đô thị Văn Quán (cuối đường Nguyễn Khuyến giao Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi) ngập trung bình 20 cm, Khu đô thị Tây Hồ Tây (ngập trung bình 15 cm), Khu đô thị Resco (ngập trung bình khoảng 25 cm), Khu đô thị Ciputra (ngập trung bình 15 cm), Chung cư Ecohome1, Ecohome3 vẫn ngập sâu trong nước, giao thông di chuyển khó khăn. Đặc biệt, tại các khu đô thị nêu trên nhiều phương tiện bị ngập nước do để ở ngoài khu vực khuôn viên cây xanh, vỉa hè, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Đáng chú ý, do mực nước sông Nhuệ cao, ngập rút chậm, trên nhiều điểm trên các tuyến phố vẫn còn bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn như: Ngã 3 Mỹ Đình -Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keang Nam),Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu - Yên Xá, Phùng Khoang, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh-Trung Văn), Bến xe Yên Nghĩa, Quyết Thắng, Tây Mỗ, Đông Thắng (Ecohome 1)...

Trước tình hình đó, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, Trung tâm đã và đang yêu cầu các lực lượng, phương tiện của các đơn vị duy trì thoát nước tiếp tục tổ chức theo phương án ứng trực, tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống để ứng phó với diễn biến mưa, thường xuyên cập nhật báo cáo kịp thời theo diễn biến của thời tiết.

Cùng với đó, để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước để hạ mực nước trên hệ thống. Đơn cử như: Trạm bơm Yên Sở (20/20), Đồng Bông 2 cũ (6/6 máy), Đồng Bồng 2 mới (3/3 máy), Đồng Bồng 1 (14/14 bơm), Cổ Nhuế (4/4 bơm), Phan Văn Trường (1/2 bơm), Trạm bơm Nguyễn Hoàng Tôn (2 bơm), Trạm bơm Resco và Công viên Hòa Bình dừng vận hành do ngập vào trạm bơm, Đông Trù (3/4 bơm), Đa Sỹ (4/4), Hà Trì (4/4), Mậu Lương (4/4 bơm), DPS (2/4), máy), Trạm bơm hồ Tai Trâu (2/2 máy)…. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phối hợp, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (5/10 máy), Khe Tang (10/10 máy), Đào Nguyên (18/25 máy), Cầu Sa (11/11 máy), Cầu Ngà 3 (6/6 máy), Cầu Ngà 1 (dừng bơm, nước vào trạm) để hạ mực nước sông Nhuệ hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Phạm Ngọc Toàn, công ty đang tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; đồng thời vận hành tối đa công suất các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống, nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, để tiêu thoát nước nhanh cho các khu vực đang bị úng ngập, đập Thanh Liệt mở để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo, ngày 8/10 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Theo đó, Công ty tiếp tục triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.