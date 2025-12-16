Vạch trần âm mưu tàn nhẫn phía sau vở kịch đóng vai "bị hại" của kẻ lao thẳng xe đâm tử vong em ruột ở Tây Ninh

Án mạng kinh hoàng

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, 46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30/11, Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 đi ngang nhà chị ruột là NTH (49 tuổi) thì bị chị H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe đi. Sau đó, Thành lái xe đi ngang lần thứ hai, chị H. tiếp tục xịt nước vào xe của Thành.

Lúc này, Thành trở nên mất kiểm soát. Thành đã lùi xe lại rồi lái xe tông thẳng vào sân nhà nơi chị H. và em gái là chị NTBS (42 tuổi) đang đứng.

Cú đâm mạnh khiến chị S. bị thương nặng (sau đó tử vong), còn chị H. né kịp. Tuy nhiên, Thành không dừng lại mà lùi xe rồi tiếp tục lao tới tông xe vào chị H. lần hai. Những người còn lại trong nhà, gồm chị NTBN (44 Tuổi), cháu MNK (22 tuổi, con chị H.) và một bé 2 tuổi may mắn thoát nạn.

Gây án xong, Thành lái xe bỏ chạy, cất ô tô tại nhà rồi dùng xe máy trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Khai ban đầu Thành cho biết giữa mình và các thành viên trong nhà có mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hơn 20 năm. Theo đó, năm 2003, Thành sang Campuchia mở công ty nước suối DEWO, nhiều lần gửi tiền về cho mẹ là bà NTH (70 tuổi) để mua đất và xây nhà. Tuy nhiên, năm 2007 Thành bị bắt và bị Tòa án Campuchia tuyên 48 năm tù về tội giết người. Sau 15 năm thi hành án, anh ta được giảm án và trở về nước năm 2022.

Thành bị lực lượng Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: BP

Theo Thành, khi đi thăm trại giam, mẹ và các chị em hứa trả lại đất đai, nhà cửa sau khi anh ta mãn hạn tù. Nhưng lúc Thành trở về, tài sản không được trả như cam kết. Từ đây, mối quan hệ trong gia đình liên tục căng thẳng, cãi vã, thậm chí xô xát.

Chính quyền địa phương từng tổ chức hai lần hòa giải vào thời điểm tháng 7 và tháng 8/2025 nhưng đều không thành.

Thành cho rằng mình bị kích động bởi việc chị H. “thách thức” trong thời gian dài. Hôm xảy ra sự việc, việc bị chị H. xịt nước vào xe hai lần được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thành lao xe gây ra thảm kịch.

Tuy nhiên, sự thật lại không giống như những gì Thành khai nhận.

Vén màn vở kịch

Liên quan đến sự việc, báo Công an nhân dân thông tin, nhận thấy có nhiều điều bất thường trong lời khai của Thành bởi thường trong trường hợp như vậy, sau khi gây tử vong và làm bị thương những người ruột thịt, đối tượng dù có nhẫn tâm đến mấy cũng có lúc biểu hiện thái độ ân hận, tiếc nuối. Nhưng khi khai, mặt Thành lúc nào cũng lạnh lùng dồn mọi nguyên nhân lên đầu người thân nên cơ quan điều tra quyết định kiên trì đấu tranh. Ngoài ra, trinh sát còn xuống địa phương ghi nhận lại toàn bộ lời khai của những người xung quanh, những mối quan hệ của Thành và tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành

Đến đây thì màn kịch mà Thành dầy công dàn dựng đã được bóc trần bởi theo trình bày của bà H (mẹ ruột Thành), trước đây anh ta thường ăn chơi lêu lổng, thậm chí nhiều lần nợ tiền cờ bạc của đám cho vay nặng lãi, bà cũng phải vay mượn để bù đắp vào. Năm 2003, Thành theo người địa phương sang Campuchia làm ăn và có vài lần gửi tiền về nhà cho mẹ nhưng không nhiều. Tưởng Thành tu chí làm ăn, bà H rất vui mừng, muốn mọi người nhìn nhận sự thay đổi của con trai nên thỉnh thoảng có ai hỏi thì bà nói là tiền xây nhà, mua sắm đều có sự đóng góp của con trai. Thực chất số tiền Thành gửi về cho mẹ không đủ trả nợ cờ bạc mà trước đây anh ta gây ra. Do nhiều lần Thành gây hấn đòi tài sản, bà H đã ra xã nhờ chính quyền địa phương làm chứng sang tên cho anh ta một khu vườn trồng hàng ngàn cây dừa đang cho thu hoạch trái là đất do ông bà để lại, nhưng Thành vẫn chưa vừa lòng, đòi lấy luôn căn biệt thự vườn mà bà đang ở.

Khi biết lời khai của Thành và dư luận có nhiều điều không đúng với thực tế, chính quyền địa phương (xã Bến Cầu) đã cung cấp thêm thông tin. Theo đó, phát hiện mâu thuẫn gia đình leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến hệ lụy xấu, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các bên lên hòa giải, và mỗi lần như vậy, Thành thường tố cáo những người thân tìm cách khiêu khích, gây hấn để chiếm đoạt tài sản của anh ta. Tuy nhiên khi xã yêu cầu Thành chứng minh nguồn gốc tài sản thì Thành lảng tránh rồi nói rằng do nhiều lần gửi tiền về, mỗi lần một ít nên không nhớ rõ từng mốc thời gian và vì tin mẹ nên không ghi lại chi tiết tổng số tiền…

Đến lần hòa giải vào ngày 29/9 vừa qua, Thành nằng nặc tố cáo, buộc mẹ, chị và các em phải trả lại căn biệt thự vì trước đó từ năm 2003 - 2007 đã gửi số tiền tổng cộng 10 tỷ đồng về nhờ mẹ mua nhà đất, khi Trưởng Công an xã Bến Cầu giải thích rằng tiền làm ăn từ nước ngoài gửi về luôn được Nhà nước khuyến khích nên hầu hết thường chuyển qua ngân hàng hoặc xách qua cửa khẩu. Như vậy chắc chắn phải có hóa đơn chứng từ của ngân hàng hoặc từ cơ quan Hải quan cửa khẩu thì Thành ú ớ không thể cung cấp được. Tuy nhiên vấn đề này lại được mẹ của Thành là bà H chứng minh rất rõ ràng khi bà sang Campuchia buôn bán, mỗi lần mang tiền lãi về đều có chứng nhận của Hải quan cửa khẩu, và bà cũng chứng minh được số tiền mua đất xây biệt thự không hề có sự đóng góp của Thành.

Camera ghi lại cảnh Thành cố tình lao xe đâm tử vong em gái ruột

Khi tất cả những dữ liệu này được cơ quan điều tra đưa ra cho Thành xem thì anh ta mới giật mình, xin thay đổi lại lời khai, xác nhận mình đã bóp méo sự thật làm đảo lộn dư luận và bản thân đã gây ra thảm kịch gia đình. Theo đó, để chiếm toàn bộ tài sản của cha mẹ mà không chia cho chị và các em, nhân lúc bà H đang tìm cách vớt vát danh dự cho anh ta với bà con lối xóm thì Thành đã dựng ngay kịch bản rồi nương theo mẹ gieo vào đầu bà con dòng họ, xóm giềng rằng đứa con hư hỏng ngày nào đã thay đổi, chí thú làm ăn và gửi tiền về để nhờ mẹ mua đất xây biệt thự và rẫy trồng cây lâu năm.

Đến khi màn hỏa mù này đã thấm vào đầu những người xung quanh, Thành lập tức đòi mẹ phải sang tên nhà đất cho mình và khi bị bà từ chối thì hăm dọa giết bà và người chị gái Nguyễn Thị Hạnh vì luôn phản đối âm mưu của anh ta. Để gây áp lực, Thành thường xuyên chạy xe ôtô đến trước cửa nhà chị Hạnh bóp còi inh ỏi và mỗi lần như vậy đều bị chị này dùng vòi nước xịt để xua đi.

Đến ngày 30/11/2025 khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thành quay đầu xe lao thẳng vào chị Hạnh với mục đích ban đầu là hăm dọa, nhưng sau đó không thể kiềm chế được bản thân nên sự việc diễn ra vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến án mạng cho người em gái và làm bị thương đứa cháu ruột còn nhỏ tuổi.