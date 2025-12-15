Điện lực Khánh Hòa lên tiếng vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế

Chiều 15/12, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông tin, nạn nhân là anh N.X.V (SN 1991, quê quán xã Diên Phú, tỉnh Khánh Hòa), được phát hiện tử vong trên trụ điện trung thế vào ngày 7/12. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Anh X. tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Do chưa có kết luận chính thức, doanh nghiệp chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo ông Lợi, trước thời điểm xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên đã ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Khu vực xảy ra vụ việc đang triển khai dự án đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu (đoạn từ Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 – E23) do Công an tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong ngày 7/12, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức cắt điện phục vụ thi công, thời gian từ 6h30 đến 19h30 cùng ngày. Sau khi Công ty Đồng Nguyên hoàn thành thi công, phía Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường và tiến hành rà soát quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại.

Cụ thể, vào lúc 18h48 ngày 7/12, chỉ huy hiện trường của Công ty Đồng Nguyên đã bàn giao hiện trường an toàn cho trực ca Đội Điện Vĩnh Hải thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa . Sau khi kiểm tra toàn tuyến, đến 19h17 cùng ngày, đơn vị điều hành lưới điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện đóng điện trở lại đối với tuyến điện trung thế.

Thông tin về thời điểm nạn nhân tử vong , ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi cho biết, các thiết bị bảo vệ của ngành Điện ghi nhận thời gian xảy ra sự cố là khoảng 19h20 ngày 7/12.

Liên quan đến thông tin cho rằng anh N.X.V không phải là người của Công ty Đồng Nguyên, ông Lợi khẳng định nội dung này đang được cơ quan chức năng xác minh trong quá trình điều tra. Khi có kết luận chính thức, các cơ quan chức năng sẽ công bố theo đúng quy định.

Theo người nhà nạn nhân, vào sáng 7/12, anh X. đi làm công việc điện trung thế tại khu vực Đắc Lộc – Nha Trang Khánh Hòa. Theo lịch cắt điện đã được thông báo là 20h tối mới mở điện trở lại.

Thế nhưng, khi mới khoảng 19h15 khi anh X. vẫn đang làm việc trên trụ điện trung thế, thì dòng điện bất ngờ được đóng, khiến anh X. bị điện giật trực tiếp trên trụ, tử vong tại chỗ.