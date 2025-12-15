Thông tin mới nhất vụ Lê Sỹ Tùng bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Cũng trong vụ án này, Viện KS truy tố bị can Lưu Minh Tiến về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Văn Việt về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Phạm Quang Huy về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng truy tố, Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn. Giữa tháng 5/2025, Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm “hàng khói thể thao” (có nghĩa là súng săn, bán đạn nổ). Sau đó, Huy hỏi khẩu súng củaTiến vì giới thiệu có người mua và Tiến đồng ý. Huy trao đổi thông tin với Tùng về khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao và giá bán là 42 triệu đồng.

Tùng đồng ý và chuyển khoản cho Huy số tiền gần 10 triệu đồng và hẹn nhau tại Siêu thị Coop Mart - Trảng Bàng để lấy súng. Tại đây, Tùng gặp Tiến là người bán súng. Tiến lái xe chở Tùng về nhà để lấy súng rồi cùng nhau để thử súng. Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Lê Sỹ Tùng đã dùng súng bắn chết 3 người

Sau đó, Tùng chuyển hết tiền cho Huy. Khi có tiền Huy chuyển tiền cho Tiến. Việc môi giới bán súng đạn cho Tùng, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng. Việt là bạn của Tùng, có nhu cầu nên đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng với giá 10 triệu đồng.

Giữa tháng 6/2025, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn khẩu súng Ruger bắn đạn nổ nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân nào giàu có với mục đích “giết người, cướp tài sản”. Sau đó, Tùng lên các trang mạng xã hội để mua các công cụ để gây án.

Tháng 7/2025, Tùng lái xe đi ngang qua cơ sở thu mua nông sản “Thiên Hạnh” do ông Đ.D.T. làm chủ ở thôn 6 (xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai). Thấy gia đình này giàu có nên Tùng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, Tùng nhiều lần khảo sát, tìm hiểu và biết giờ giấc sinh hoạt của gia đình ông T..

Chiều 1/10, trong lúc Tùng đang ở nhà Việt (phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) thì nảy sinh ý định phạm tội nên mang ba lô chứa các công cụ gây án đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (trên đường quốc lộ 1, thuộc phường Long Bình) để gửi rồi đón xe ô tô khách lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra. Khi đến đèo Bảo Lộc thì Tùng xuống xe đi ăn uống.

Khoảng 21h cùng ngày, Tùng đón xe ô tô khách quay về ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai), xuống xe thay quần áo, đeo bao bay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách về đến cầu vượt Amata phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe.

Tùng đi xe ôm chở đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Trưa 2/10, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông T. rồi đi bộ vào vườn điều thì vứt tóc giả, thay đổi đặc điểm quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Tối cùng ngày, Tùng phát hiện gia đình ông T. đang ăn nên Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người. Sau đó, Tùng vào phòng, cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Chiều 5/10, Tùng bị Công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.