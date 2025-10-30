Lộ diện 3 kẻ "tiếp tay" trong vụ Lê Sỹ Tùng bắn chết cả gia đình ở Đồng Nai

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại, giết chết 03 người trong 01 gia đình tại xã Đak Nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Tùng về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ và khởi tố đối với 03 bị can liên quan (có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án), gồm: Lưu Minh Tiến (cư trú tại tổ 6, khu phố Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (cư trú tại tổ 38, khu phố 4A, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (cư trú tại tổ dân phố Thanh Hoa, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Động cơ, mục đích gây án

Kết luận điều tra cho thấy: Bản thân Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập nhưng Tùng lại hưởng thụ lối sống xa hoa, thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm xe mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn (tham gia Hội súng săn), tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực ... Tùng từng là sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng và từ năm học Lớp 11, Tùng phạm tội “trộm cắp tài sản” bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và để có tiền tiêu xài, Lê Sỹ Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Là người từng sở hữu súng săn và thường xuyên săn bắn nên Tùng xác định bản thân sẽ sử dụng súng để thực hiện gây án.

Để thực hiện âm mưu của mình, Tùng bán xe mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, dày dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng sau khi gây án tẩu thoát.

Lên kế hoạch bài bản

Theo kết quả điều tra, nhằm thực hiện gây án đến cùng và che giấu hành vi sau khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội. Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên; Tùng đi khảo sát tìm chọn con mồi và địa điểm gây án.

Tang vật gây án được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã ĐakNhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh nên Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát; sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án thì Tùng quyết định ra tay gây án.

Ngày 01/10/2025, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai gửi xe vào bãi giữ xe Bệnh viện, rồi đón xe ôtô khách đi Đà Lạt; tới nơi lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây thì xuống, đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông.

Lúc 07h ngày 02/10, Tùng lên xe khách Thành Công đi đến xã BomBo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã ĐakNhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2km Tùng xuống xe, đi bộ trong Lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi chai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Trước khi tiếp cận mục tiêu gây án, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe môtô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân. Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa Lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35m xả đạn liên tục làm chết 03 người, bắn nổ mắt Camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Đưa vụ án ra xét xử công khai

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án trong thời điểm nhạy cảm, phải tập trung khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ; Lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13h30 ngày 05/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án. Với quyết tâm khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt triệt để đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh; trong thời hạn 20 ngày Cơ quan CSĐTđã bắt giữ thêm 03 đối tượng mua bán vũ khí Tùng đã sử dụng gây án và Kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can theo quy định.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025 để kịp thời trấn an dư luận và lập lại tình hình ANTT tại địa phương.