Nhìn lên trời, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" giữa đêm





Sáng 29/10, một lãnh đạo của UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện vòi rồng gây thiệt hại tài sản hơn 900 triệu đồng.

Vòi rồng xuất hiện trong đêm đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân xã Thanh Tùng.

"Ngay sau khi nắm thông tin, xã Thanh Tùng đã cử lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra", vị này thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 28/10, một vòi rồng cao hàng chục mét với sức gió mạnh đã xuất hiện tại xã Thanh Tùng.

Những nơi vòi rồng đi qua, nhiều bạt lót ao nuôi tôm công nghiệp, máy móc và nhà cửa của người dân đã bị cuốn bay trong đêm.

Hình ảnh vòi rồng.

Theo thống kê của ngành chức năng, vòi rồng đã làm thiệt hại 7 ao nuôi tôm công nghiệp và 15 căn nhà của 13 hộ dân. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng tại chỗ cùng các ngành chức năng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông khu vực.