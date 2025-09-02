Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình
Tại Hồ Gươm, không khí cũng vô cùng rộn ràng
Không khí tại Hồ Tây, đầu đường Văn Cao
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối Quốc khánh 2/9
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9. Clip: Thục Anh
21h: Khu vực Mỹ Đình ken đặc người
20h40, người dân đã ngồi kín bờ Hồ
20h20, không khí tại Hồ Tây đang rất nhộn nhịp
Những điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 2/9
Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, 6 khu vực sẽ tổ chức bắn pháo hoa với quy mô lớn, bao gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể:
Hai địa điểm trung tâm Hồ Gươm, kết hợp cả pháo tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng ánh sáng đặc biệt:
- Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới
- Trước Bưu điện Hà Nội
Bốn điểm còn lại, triển khai pháo hoa tầm cao và thấp:
- Hồ Văn Quán (quận Hà Đông)
- Công viên Thống Nhất - khu vực đảo Dừa (quận Hai Bà Trưng)
- Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ)
- Trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)
Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.