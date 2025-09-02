Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn

Nhóm PV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:36 02/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân Hà Nội đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 6 địa điểm lớn trên địa bàn thành phố.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 1.

Mỹ Đình rực rỡ với màn pháo hoa tối 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 2.

Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 3.

Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 4.

Sau màn trình diễn pháo hoa, người dân lại đổ ra các tuyến đường để trở về nhà. Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 5.

Việc di chuyển vô cùng khó khăn do ùn tắc tứ phía. Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 6.

Ảnh: Như Hoàn

Tại Hồ Gươm, không khí cũng vô cùng rộn ràng

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 7.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại Hồ Gươm. Ảnh: Nghĩa Lê

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 8.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 9.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 10.

Người dân háo hức ngắm nhìn. Ảnh: Nghĩa Lê

Không khí tại Hồ Tây, đầu đường Văn Cao

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 11.

Tại Hồ Tây, đầu đường Văn Cao, người dân tập trung từ sớm để chờ xem pháo hoa. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 12.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 13.

Các em nhỏ hào hứng ngóng chờ. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 14.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 15.

Pháo hoa rực sáng khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 16.

Khắp các con đường ken đặc người dân. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 17.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 18.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 19.

Ánh mắt rạng rỡ niềm vui của trẻ nhỏ và những cụ già. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối Quốc khánh 2/9

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9. Clip: Thục Anh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 20.

Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa tại hồ Văn Quán - Hà Đông. Ảnh: Huy Lê

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 21.

Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Huy Lê

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 22.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 23.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 24.

Ai cũng háo hức đón chờ màn trình diễn pháo hoa rực sáng. Ảnh: Huy Lê

21h: Khu vực Mỹ Đình ken đặc người

Clip: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 25.

Các tuyến đường khu vực Mỹ Đình đông đúc. Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 26.

Người dân đổ về Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 27.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 28.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy cả khu vực đã ken đặc người. Ảnh: Như Hoàn

20h40, người dân đã ngồi kín bờ Hồ

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 29.

Ảnh: Nghĩa Lê

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 30.

Ảnh: Nghĩa Lê

20h20, không khí tại Hồ Tây đang rất nhộn nhịp

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 31.

Các quán cafe chật kín khách - Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 32.

Người dân chọn vị trí đẹp, thoáng đãng để xem pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 33.

Các tuyến đường ùn tắc

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 34.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn- Ảnh 35.

"Khối yêu nước" chạy show nhiệt tình ngày Quốc khánh: Sáng xem diễu binh tối ngắm pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

Những điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 2/9

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, 6 khu vực sẽ tổ chức bắn pháo hoa với quy mô lớn, bao gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể:

Hai địa điểm trung tâm Hồ Gươm, kết hợp cả pháo tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng ánh sáng đặc biệt:

- Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới

- Trước Bưu điện Hà Nội

Bốn điểm còn lại, triển khai pháo hoa tầm cao và thấp:

- Hồ Văn Quán (quận Hà Đông)

- Công viên Thống Nhất - khu vực đảo Dừa (quận Hai Bà Trưng)

- Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ)

- Trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

 

Trung tướng Phạm Phú Thái: Huyền thoại phi công Việt Nam 4 lần "tung cánh" bay qua Quảng trường Ba Đình trong những tháng ngày lịch sử
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày