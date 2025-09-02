Ngỡ ngàng khuôn mặt cô gái sau 15 năm bị khối u khổng lồ đeo bám

Ngày 2-9, Sở Y tế TP HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, đặc biệt là ê-kíp phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình vì đã thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp loại bỏ khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán có kích thước lên tới 25 x 35 cm cho bệnh nhân G.T.S. (22 tuổi, dân tộc Mông).

Cô gái phải mang khối u khổng lồ (ảnh trái) suốt 15 năm và sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u (ảnh phải)

Theo các bác sĩ, bệnh nhân phát hiện khối u từ năm 7 tuổi nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không được điều trị kịp thời. Khối u phát triển lớn dần, lan rộng xuống vùng mặt, xâm lấn hốc mắt trái và gây biến dạng nghiêm trọng.

Đến giữa tháng 8-2025, nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Qua thăm khám, hình ảnh CT-Scan và MRI xác định đây là khối u sụn xương sọ lành tính nhưng phát triển quá mức, ăn sâu vào nền sọ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh hoạt.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa gồm Ngoại thần kinh, Ung bướu, Vi phẫu – Chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Mắt và Dinh dưỡng. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn khối u, bảo tồn chức năng tối đa, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và phù hợp với nguyện vọng tôn giáo của người bệnh.

Ca mổ diễn ra vào sáng 28-8, kéo dài 7 giờ với sự tham gia của 6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u, tái tạo vùng trán, hốc mắt trái và che phủ vết mổ bằng vạt da Limberg. Quá trình phẫu thuật kiểm soát tốt tình trạng chảy máu.

Sau mổ 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ, ăn uống tốt. Gương mặt được cải thiện đáng kể sau 15 năm chịu đựng khối u khổng lồ.



