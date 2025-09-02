Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều tuyến cao tốc kẹt cứng

Chiều 2-9, hàng ngàn xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ về Đồng Nai, TP HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cao tốc quá tải.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng về TP HCM dòng xe di chuyển chậm. Nhiều đoạn, lực lượng CSGT hướng dẫn các xe di chuyển xuống Quốc lộ 1

Để giảm tải, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông đã cho lực lượng luôn túc trực, đóng mở lối ra vào cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và TP HCM-Long Thành-Dầu Giây linh hoạt.

Khi các phương tiện được hướng dẫn di chuyển từ cao tốc xuống Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 để về TP HCM, các đội, tổ CSGT Đồng Nai cũng đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông để tránh xảy ra kẹt xe kéo dài.

Xe va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai

Xe di chuyển chậm trên Quốc lộ 1 qua xã Trảng Bom

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng về TP HCM ùn ứ nhiều km. Trong khi hướng ngược lại thông thoáng

Tại Quốc lộ 1, đoạn từ trung tâm xã Trảng Bom đến ngã ba Trà Cổ (xã Bình Minh) dài hơn 3km ách tắc cục bộ, xe di chuyển khó khăn. Tại khu công nghiệp Bàu Xéo cũng xảy ra ùn ứ.

Tương tự, tại một số nút giao ở Quốc lộ 51 đi qua tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra ùn tắc, xe di chuyển chậm.