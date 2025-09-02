Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, một giọng nói cất lên khiến hàng triệu người thổn thức

Sáng 2/9, khi nắng vàng vừa trải xuống Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cùng hòa chung trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã khép lại ngày hội lớn của dân tộc bằng những giai điệu khiến cả không gian vỡ oà trong cảm xúc.

Trong ca khúc mở màn “Giai điệu tự hào” do ca sĩ Mỹ Tâm cùng dàn hợp xướng thể hiện, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc nhưng thiêng liêng vang lên khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Ca khúc mở màn “Giai điệu tự hào”

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.”

Giữa Quảng trường Ba Đình, câu nói trong bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh bất ngờ cất lên như đưa tất cả trở lại buổi chiều mùa thu năm 1945. Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai cũng không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Clip: VTV

Câu nói ấy thể hiện sâu sắc ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của Nhân dân ta, quyết tâm bảo vệ nền độc lập mới giành được, thể hiện lập trường kiên định về độc lập, tự do của dân tộc, phản ánh niềm tin vững chắc vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, dù phải hy sinh gian khổ, song quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Lời của Người vang vọng núi sông, có sức cổ vũ mạnh mẽ Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Và hôm nay, 80 năm sau, câu nói ấy vẫn khiến hàng triệu trái tim Việt Nam thổn thức.