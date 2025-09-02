Lời chào đầu tiên của buổi sáng Tết Độc Lập

6h sáng, khi bầu trời Hà Nội vừa kịp hong khô những giọt sương đêm, những tuyến phố trung tâm đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hà Nội một đêm không ngủ, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này - khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.

Hà Nội sáng nay không chỉ bừng dậy bởi nắng mới, mà còn bởi niềm háo hức được viết lên từ hàng nghìn nụ cười, những bàn tay vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng, những ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Hà Nội buổi sáng Tết độc lập rực rỡ bởi màu cờ tổ quốc

Những lá cờ tung bay khắp nơi

Ai cũng háo hức dù vừa trải qua một đêm gần như không ngủ

Nhiều người đứng từ ban công nhìn xuống phố phường

Quốc ca vang lên khiến trong lòng ai cũng ngập tràn niềm tự hào và xúc động

Clip: Di Anh

Hà Nội hôm nay bừng sáng bởi lời chào “Chúc các bác cựu chiến binh khoẻ!” của những người chiến sĩ trẻ. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng chứa đựng sự trân trọng và biết ơn với những người cúi người đi qua khói lửa, để hôm nay lớp lớp con cháu được sải bước hiên ngang trong nắng vàng ngày Tết Độc Lập.

Hà Nội sáng nay bừng lên rực rỡ khi từ những cụ già tóc bạc phải ngồi xe lăn cho đến những em nhỏ háo hức trên vai bố mẹ, tất cả đều hoà chung một nhịp hân hoan trong ngày hội lớn của dân tộc.

Ở ngoài đường, dòng người ngồi kín vỉa hè, hò reo theo mỗi khi từng bước chân đồng loạt dội xuống mặt đường. Dường như một đêm thức trắng cũng chẳng thể khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Từ những cựu chiến binh cho đến những người trẻ, trong gương mặt, ánh mắt ai cũng là tình yêu nước

Sáng 2/9, Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ của niềm tự hào dân tộc. Mỗi nụ cười, mỗi lá cờ, mỗi lời chào đều trở thành mảnh ghép làm nên bức tranh hùng tráng của ngày Tết Độc Lập năm thứ 80.

Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều hiểu: Đất nước không chỉ lớn mạnh bằng quân đội, bằng khí tài, mà còn lớn mạnh bằng tình cảm chan chứa, bằng sợi dây gắn kết giữa quân dân, giữa từng người mang dòng máu đỏ da vàng.