Người TP.HCM thuê khách sạn 3 triệu/đêm nhưng xuống vỉa hè trải bạt ngủ để chờ xem diễu binh 2/9: "Muốn hòa vào không khí đặc biệt này!"

Không khí rạo rực đã lan tỏa khắp Hà Nội từ nhiều ngày trước, khi các lực lượng chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tiến hành luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt.

Những tiếng kèn, bước chân đều đặn của các khối diễu binh, hình ảnh các phương tiện quân sự di chuyển qua các tuyến phố trung tâm khiến người dân háo hức, mong chờ một sự kiện lịch sử chưa từng có.

Những chiếc ghế, tấm bạt xuất hiện khắp nơi (Ảnh: Như Hoàn)

Bất kể nắng hay mưa, đoàn người vẫn kiên trì xếp chỗ

Từ 4-5 giờ sáng ngày 1/9, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai… đã đông nghẹt người. Những tấm bạt, ghế gấp, ô che nắng được chuẩn bị sẵn, ai nhanh chân đến sớm sẽ có ngồi. Những người đến chậm hơn đành đứng trên vỉa hè.

Bạn Thư, đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Chúng mình đến từ sớm để chọn vị trí đẹp ở khu Kim Mã. Nhóm mang theo mỳ tôm, nước suối, chuẩn bị cắm trại qua đêm. Ai nhanh tay trải bạt sẽ ngồi được, còn không thì phải đứng hoặc ngồi tạm trên vỉa hè. Không khí náo nhiệt, ai cũng háo hức và vui vẻ.”

Bạn Thư, đến từ Hải Phòng

Tại điểm giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học, dòng người càng về cuối ngày ngày càng đông đúc. Các barrier và dây chắn đã được bố trí từ sớm để phân luồng giao thông, tránh quá tải. Người dân vừa xếp hàng, vừa trò chuyện rôm rả, không khí như một “cuộc đua không tuyên bố” để giành vị trí tốt.

Điểm giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học (Ảnh: Anh Duy)

Chị T. chia sẻ, bản thân đã thuê khách sạn gần tuyến đường đoàn diễu binh đi qua với giá 3 triệu đồng/đêm nhưng cũng không ngần ngại trải bạt xuống vỉa hè:

“Dù thuê khách sạn sát đường, nhưng view (tầm nhìn) xem đoàn diễu binh không được tốt. Tôi muốn được xem trọn vẹn từng khối diễu binh, nên phải xuống đây xếp chỗ. Ai cũng háo hức cùng hát vang những ca khúc quen thuộc, chia nhau những miếng bánh, truyền tay nhau những lá cờ. Với mình thì đây là bầu không khí vô giá mà không biết sau bao lâu nữa mình mới có thể hoà mình."

Ảnh: Vũ Hà Tuyên

Ngày mai, sáng 2/9, màn diễu binh, diễu hành chính thức hứa hẹn sẽ khiến hàng nghìn người dân Hà Nội cùng du khách từ khắp nơi đồng thanh reo hò, niềm hạnh phúc của ngày hội non sông. Trong cuộc đua “xí chỗ”, nhanh tay sẽ ngồi được vị trí đẹp, chậm chân sẽ phải đứng, nhưng tất cả chúng ta chắc chắn cũng sẽ đều đang chờ đợi từng phút để cùng nhau sống chung một cảm xúc: hào hứng, tự hào và chờ đón khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.