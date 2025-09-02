Cô gái ở Hà Nội nghi bị sét đánh tử vong trong cơn mưa giông: Mũ bảo hiểm cháy xém, vỡ đôi

Chiều 1/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, thông tin về vụ việc một cô gái tử vong giữa đường tại khu vực tuyến đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn thuộc địa bàn phường Bồ Đề, TP.Hà Nội), nghi do bị sét đánh. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót cho nạn nhân xấu số.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực quận Long Biên cũ có mưa giông, sấm sét. Sau một tiếng sét lớn, bất ngờ 2 người đi xe máy trên đê Long Biên - Xuân Quan ngã ra đường. Người đàn ông cầm lái bị văng ra xa trong khi cô gái ngồi phía sau tử vong tại chỗ. Nguồn tin cũng cho biết, nạn nhân 26 tuổi.

Hiện trường vụ việc đau lòng.

Chị Vũ Ngọc Ánh, sống cách hiện trường khoảng 300m cho hay, thời điểm xảy ra sự việc trời phủ mây giông, mưa nhỏ. Khi đang ngồi trong nhà, chị nghe thấy tiếng sét rất lớn. Chị Ánh chạy ra đường thì thấy mũ bảo hiểm của nạn nhân bị cháy xém, vỡ đôi. Bên cạnh đó còn có một chiếc ô tô 7 chỗ bị chết máy.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Long Biên thông tin, sau sự việc, công an đã đến hiện trường xác định trường hợp một phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong.

Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, xác định địa bàn nạn nhân tử vong thuộc phường Bồ Đề chứ không phải phường Long Biên nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho phường Bồ Đề giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào cuối tháng 7, một người phụ nữ trú ở xã Quảng Bị, TP.Hà Nội cũng không may bị sét đánh tử vong khi đang trên đường đi làm về. Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H. (sinh năm 1988). Vào khoảng 21 giờ ngày 30/7, chị H. điều khiển xe máy từ công ty trở về nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Sau khi nhận tin báo, chính quyền cùng người dân đã đưa chị H. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.