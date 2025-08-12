Sét đánh gây cháy rừng thông, hàng trăm người lao vào dập lửa

Chiều 12/8, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng cùng người dân đang tích cực dập đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h chiều 11/8, tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng do sét đánh tạo tia lửa gây cháy.

Hiện trường vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn

Ngay khi xảy ra đám cháy, lực lượng tại chỗ đã huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự, công an, kiểm lâm và nhân dân khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, đến khoảng 5h45 sáng 12/8 ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Thời điểm phát hiện đám cháy cũng là lúc gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết hanh khô, rừng thông thảm thực bì dày làm cho đám cháy bùng phát , lan rộng ra các cánh rừng lân cận, lực lượng tại chỗ không đủ sức dập lửa.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng

Chính quyền xã Thiên Nhẫn đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1-Vạn An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ cứu rừng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1-Vạn An huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cơ quan cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng cứu rừng. Tổng số nhân lực tham gia chữa cháy lên tới hơn 400 người.

Tại khu vực xảy ra đám cháy, địa hình rất hiểm trở, cây cối rậm rạp, thảm thực bì dày, địa hình dốc đứng, thời tiết nắng nóng gay gắt cùng với gió to gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận đám cháy.

Nỗ lực dập lửa

Trước đó, ngày 10/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra hai vụ cháy rừng liên tiếp trên địa bàn tỉnh tại rú Ối, xã Hoa Quân và núi Thiên Nhẫn, xã Thiên Nhẫn.

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thông tin cảnh báo kịp thời tại chòi canh lửa, qua hệ thống camera 360 độ và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, tạm dừng đốt nương, xử lý thực bì bằng lửa.