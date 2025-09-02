Lần đầu tiên trong lịch sử: Dàn tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển sáng 2/9

Sáng 2/9, trong khuôn khổ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển - một dấu mốc lịch sử, thể hiện quyết tâm và năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn clip: Báo Chính Phủ

Cuộc diễu binh trên biển lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của hơn 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ. Sự kiện quy tụ đầy đủ các lực lượng vũ trang hoạt động trên biển, khẳng định sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ từng tấc biển, đảo quê hương.

Đội hình tham gia diễu binh trên biển được bố trí thành nhiều khối lực lượng: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh và tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Cùng với đó là các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực và nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Phần diễu binh trên biển của các lực lượng vũ trang, do Hải quân nhân dân Việt Nam làm nòng cốt, diễn ra trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tiền Phong/QCHQ

Ảnh: Báo Hải Quân

Ảnh: Tiền Phong/QCHQ

Ảnh: Tiền Phong/QCHQ

Hình ảnh hùng tráng của đoàn tàu và máy bay rẽ sóng, xé gió tiến qua vùng biển Cam Ranh không chỉ thể hiện khí thế uy nghiêm, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức mạnh quân sự hiện đại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của nhân dân cả nước vào lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.