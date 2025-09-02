Cộng đồng mạng rần rần ủng hộ chiến dịch gom áo, cờ đỏ... sau lễ gửi tới trẻ em vùng cao

Trong dịp Quốc khánh 2/9 này, không khí chào đón Quốc khánh lan tỏa mạnh mẽ, Đặc biệt, một lượng lớn sản phẩm như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khăn choàng, gấu bông mặc áo in quốc kỳ hay các phụ kiện như lightstick, dây buộc tóc… đều được săn đón rầm rộ, ghi nhận doanh thu ấn tượng.

Theo thống kê từ nền tảng EcomHeat (YouNet ECI), trong tháng vừa qua, các sàn thương mại điện tử ghi nhận doanh số hơn 13 tỷ đồng với gần 200.000 sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến đại lễ 2/9 được bán ra. Tuy nhiên, sau đợt lễ, rất có thể những vật dụng này sẽ trở nên dư thừa.

Nhận thấy cơ hội này, chị T.T., thành viên nhóm "Trạm cứu hộ đồ chơi - Toy Station" đã kêu gọi cộng đồng tiếp nhận những vật phẩm dư thừa tại Hà Nội và gửi tới các vùng cao, vùng xa, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước đến những nơi còn khó khăn.

Trong bài viết của mình, chị T. chia sẻ: "Sau lễ nếu các bạn có dư thì cho chúng mình xin nhé. Với mong muốn tiếp nối tinh thần tự hào, yêu tổ quốc, chúng mình sẽ vệ sinh lại để gửi cho các bạn vùng cao, vùng xa."

Hành động ý nghĩa này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Một số bình luận nổi bật:

"Rất hay! Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, hy vọng sẽ giúp các bạn nhỏ ở vùng cao cũng sẽ cảm nhận được niềm tự hào dân tộc."

"Mình sẽ gom áo cờ đỏ dư từ gia đình để ủng hộ. Mong chương trình tiếp tục lan tỏa!"

"Tuyệt vời, vừa giữ được đồ dùng vừa truyền tải tinh thần yêu nước."

Bài đăng của chị T. hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều cá nhân, gia đình và cả các nhóm thiện nguyện đã chủ động liên hệ để đóng góp, tạo nên một phong trào nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. Hy vọng, từ những chiếc áo, lá cờ hay phụ kiện mang sắc đỏ - sao vàng, thông điệp về niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng đang được nối dài, lan tỏa tới những vùng xa xôi của Tổ quốc.