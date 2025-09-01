Những hình ảnh đẹp không kể mưa nắng, ngày đêm tại các Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam

Hình ảnh những bạn trẻ rủ nhau đi “đu lễ”, dừng chân uống chai nước mát, sạc lại điện thoại rồi tiếp tục hành trình đã trở nên quen thuộc. Những gia đình có con nhỏ cũng chọn Trạm Khách làm chỗ nghỉ ngơi, tiếp thêm sức giữa dòng người đông đúc. Hay các bác lớn tuổi thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi ngụm nước yến miễn phí, vẫn ánh lên niềm tự hào khi chứng kiến không khí ngày hội.

Những khoảnh khắc giản dị ấy đã vẽ nên bức tranh đẹp của dịp lễ: nhiều thế hệ, nhiều câu chuyện, nhưng cùng chung một niềm vui và tinh thần tự hào Việt Nam. Và trong bức tranh đó, Trạm Khách A80 – với sự đồng hành của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu – đã góp phần tạo nên những khoảng dừng chân đầy ý nghĩa: từ chai nước mát, chiếc ghế nghỉ, ổ điện sạc pin cho đến đội ngũ y bác sĩ túc trực để mọi người yên tâm hơn khi tham gia.

5 Trạm Khách Long Châu vẫn đồng hành cùng người dân đến hết ngày 2/9 tại:

Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội – 2 Phố Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm





Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ – 120 Phố Lê Duẩn, Hoàn Kiếm

Vỉa hè bên ngoài Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đức – 56-58-60 Phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng – 30 Phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình

Chùa Kim Sơn – 143 Phố Kim Mã, Ba Đình

Hành trình ngày hội vẫn đang tiếp diễn. Khi cần một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi hay đơn giản chỉ là nạp thêm chút năng lượng, Trạm Khách A80 luôn sáng đèn để đồng hành. Không chỉ mang đến sự thoải mái cho từng người, các Trạm còn góp phần thắp sáng tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào trong mỗi khoảnh khắc của ngày lễ lớn.

Bởi đôi khi, niềm hạnh phúc chung của cả dân tộc lại được khởi nguồn từ những điều giản dị nhất: một ngụm nước mát, một chỗ nghỉ chân, hay một ánh nhìn đồng điệu giữa những người cùng hòa mình trong sắc đỏ sao vàng của Tổ quốc.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiên phong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục vụ hơn 30 triệu người dân thông qua 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng (tính đến tháng 08/2025) trên toàn quốc. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.



