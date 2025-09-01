Trạm khách Long Châu - điểm dừng chân ấm áp trong hành trình chờ đón Quốc khánh 2/9

Với không gian rộng rãi, mái che thoáng mát và ghế ngồi được bố trí hợp lý, trạm đã trở thành nơi dừng chân thân thiện để bà con có thể lấy lại sức sau những giờ chờ đợi ngoài trời. Nước uống mát lạnh và những chiếc quạt tay tiện lợi được phát miễn phí, góp phần xua tan cái nắng oi ả và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho mọi người.

Đặc biệt, trong dòng người đổ về khu vực diễu binh, rất nhiều cụ già, cựu chiến binh và những người dân lớn tuổi đã tìm đến trạm để nghỉ ngơi. Với họ, sự quan tâm từ Long Châu không chỉ dừng lại ở việc có chỗ ngồi hay chai nước mát, mà còn là lời động viên tinh thần, là sự sẻ chia giản dị nhưng chan chứa tình cảm trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ tại trạm luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu và chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Hướng tới đêm 1/9 và trọn vẹn ngày 2/9 sắp tới, trạm khách Long Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trên các tuyến đường diễu binh, duy trì hoạt động phục vụ miễn phí nước uống, quạt tay và chỗ nghỉ ngơi thoáng mát. Đây sẽ là điểm dừng chân đáng tin cậy để mọi người có thêm năng lượng, cùng nhau tận hưởng niềm vui trong ngày Quốc khánh thiêng liêng.

Với Long Châu, việc dựng nên những trạm khách không chỉ là hành động hỗ trợ thiết thực, mà còn là lời tri ân gửi tới cộng đồng – những con người đang góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết, tự hào và hạnh phúc khi được là người Việt Nam.

Địa điểm 1:Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội - 2 Phố Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 2: Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ - 120 Phố Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 3: Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức - 56-58-60 Phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm 4: Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng - 30 Phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm 5: Chùa Kim Sơn - 143 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.



