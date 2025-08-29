Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã sẵn sàng đồng hành cùng 5 trạm khách A80: Tiếp sức cho người dân trong ngày đại lễ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những ngày này Thủ đô Hà Nội đang khoác lên mình bầu không khí rộn ràng, thiêng liêng và tự hào. Cùng với các hoạt động diễu binh, văn hóa - nghệ thuật và chuỗi sự kiện kỷ niệm, hệ thống trạm khách A80 - Tự hào Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động, mang đến điểm dừng chân tiện ích và an toàn cho bà con gần xa đổ về trung tâm thành phố.

Trong số đó, nổi bật là 5 trạm khách y tế với sự đồng hành của Long Châu. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là “hậu phương” vững chắc về sức khỏe, góp phần giúp người dân yên tâm hòa mình vào ngày hội non sông.

Ngay từ sáng sớm, các trạm khách đã tấp nập bước chân người dân. Ghế ngồi được bố trí gọn gàng, nước uống và quạt tay miễn phí luôn sẵn sàng để bà con nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho chuyến “du hí” xuyên suốt các ngày lễ. Không chỉ vậy, đội ngũ y bác sĩ túc trực cùng thuốc men thiết yếu cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Sự tận tâm ấy khiến nhiều người dân yên tâm dừng lại nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục hòa nhịp cùng dòng người tiến về khu vực Hồ Gươm và Quảng trường Ba Đình.

Không chỉ là nơi hỗ trợ y tế, các trạm khách còn trở thành khoảng dừng chân ấm áp, nơi người dân trao nhau những nụ cười, lời hỏi han và cả những khoảnh khắc sẻ chia giản dị. Trong dòng người rộn ràng hòa mình vào không khí ngày hội lớn, sự hiện diện của những trạm khách giống như một “khoảng thở” thân tình, để bà con thêm vững bước và trọn vẹn cảm xúc trên hành trình hướng về Tổ quốc.

Đặc biệt, trong ngày 2/9 – Ngày Quốc Khánh của dân tộc, Long Châu sẽ dành tặng nước yến bổ dưỡng cho các cụ ông, cụ bà lớn tuổi. Đó không chỉ là món quà sức khỏe, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến thế hệ đi trước – những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Hình ảnh các cụ rạng rỡ, khỏe mạnh tận hưởng không khí đoàn viên trong ngày đại lễ chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc đầy xúc động.

Với sự đồng hành của Long Châu, 5 trạm khách y tế A80 không chỉ mang đến sự chăm sóc y tế kịp thời mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia – đúng với ý nghĩa của ngày kỷ niệm trọng đại. Trong từng chi tiết nhỏ bé, tinh thần “tự hào Việt Nam” được thắp sáng, để ngày hội lớn trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Đây là địa điểm 5 Trạm khách A80 có sự đồng hành của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, mọi người nhớ ghé thăm và dừng chân nghỉ ngơi nhé:

Địa điểm 1:Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội - 2 Phố Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 2: Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ - 120 Phố Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 3: Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức - 56-58-60 Phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm 4: Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng - 30 Phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm 5: Chùa Kim Sơn - 143 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.