Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons

Quang Vũ, Theo Thanh niên Việt 19:30 29/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Niềm vui bất ngờ đến với những người công nhân, kỹ sư trên các công trường của Coteccons vào sáng 21/8 từ những ly cà phê, suất ăn nhẹ, và cả những cái ôm. Sự kiện đặc biệt này nằm trong chuỗi hoạt động mừng cột mốc Coteccons 21 năm tại Việt Nam.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 1.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 2.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 3.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 4.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 5.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 6.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 7.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 8.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 9.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 10.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 11.

Xe cà phê Hàn Quốc “huyền thoại” bất ngờ xuất hiện tại 21 công trường của Coteccons- Ảnh 12.

Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày