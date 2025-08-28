Nhà thuốc Long Châu góp mặt tại Trạm khách A80: Tiếp sức sức khỏe, lan tỏa tự hào Việt

Chỉ còn ít ngày nữa, toàn dân tộc sẽ hướng về lễ tổng duyệt 30/8 và đại lễ Quốc khánh 2/9. Trên khắp các tuyến đường Hà Nội, không khí đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân háo hức, từng nhịp tim hòa chung một niềm tự hào, mong chờ khoảnh khắc lịch sử của những buổi lễ diễu binh trang nghiêm và thiêng liêng.

Để đồng hành và phục vụ bà con một cách chu đáo hơn trong hành trình này, Trạm khách A80: 80 năm Tự Hào Việt Nam đã được dựng lên tại nhiều vị trí trọng điểm. Đây không chỉ là nơi nghỉ chân, tiếp nước, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân an tâm tận hưởng không khí hào hùng của ngày lễ lớn.

Đặc biệt, Nhà thuốc Long Châu tự hào góp mặt tại 5 trạm khách A80, mang theo sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nước uống và chỗ nghỉ ngơi, Long Châu còn bố trí đội ngũ bác sĩ và dược sĩ túc trực tại chỗ. Đây là lực lượng được chuẩn bị đầy đủ chuyên môn và trang thiết bị y tế cần thiết để kịp thời sơ cứu, cấp cứu ban đầu cũng như phát thuốc hỗ trợ cho người dân trong trường hợp gặp vấn đề sức khỏe trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Sự hiện diện tận tâm này không chỉ mang lại sự an tâm, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của Nhà thuốc Long Châu trong việc đồng hành cùng cộng đồng, để mỗi người dân đều có thể tham gia ngày lễ trong trạng thái an toàn và khỏe mạnh nhất.

Danh sách 5 địa điểm Trạm khách A80 do Nhà thuốc Long Châu đồng hành:

30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

120 Lê Duẩn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Hà Nội

46 Liễu Giai, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Nhà thuốc Long Châu đã sẵn sàng hoạt động tại Trạm khách A80: 80 năm Tự Hào Việt Nam

Mỗi trạm khách là một điểm chạm yêu thương – nơi cộng đồng được tiếp sức, được chăm sóc và cùng nhau lan tỏa tinh thần “Tự hào Việt Nam”. Trong không khí trọng đại của Tổ quốc, sự đồng hành của Nhà thuốc Long Châu chính là lời cam kết tận tâm vì sức khỏe và niềm vui trọn vẹn của mỗi người dân.

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.





Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.



