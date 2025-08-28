Xác minh người đàn ông lái thử xe máy rồi phóng mất, bỏ lại người yêu ở cửa hàng: Cô gái kể điều bất ngờ

Đại diện Công an phường Vinh Lộc xác nhận đã nhận được trình báo của anh Quang, chủ cửa hàng xe máy và đang xác minh sự việc.

Theo đó, trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái chiếc xe mô tô từ trong một cửa hàng ra rồi phóng đi. Tại trước cửa hàng có một cô gái đứng nhìn theo người đàn ông cùng chiếc xe. Theo chia sẻ, cô gái là người yêu của người đàn ông. Người này chở bạn gái đi mua xe, đi thử xe rồi phóng mất, để lại bạn gái bơ vơ. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, hoang mang. "Chuyện thật như đùa. Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ", cư dân mạng bình luận.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 27/8 tại một cửa hàng kinh doanh xe máy tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Chủ cửa hàng là anh Phạm Bá Quang (SN 1995).

Chia sẻ trên báo Dân trí mới đây, anh Quang cho hay vào thời điểm xảy ra sự việc, đôi nam nữ đến mua xe máy. Trước đó, họ đã đến xem xe và có trao đổi với nhân viên cửa hàng qua Zalo. Cả 2 lần đến cửa hàng, họ đều xưng hô là vợ - chồng và không có biểu hiện bất thường. Sau khi xem xe, người đàn ông đã lái chiếc xe máy nhãn hiệu Kawasaki Ninja 300 trị giá khoảng 50 triệu đồng của cửa hàng ra đường rồi phóng đi luôn, còn người phụ nữ ở lại.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông lái thử xe rồi phóng đi mất, bỏ lại người yêu bơ vơ ở cửa hàng.

Thấy bất ngờ, chủ cửa hàng lập tức gọi cho người đàn ông qua Zalo thì người này nói đang đi thử xe và rất hài lòng. Tuy nhiên, 30 phút trôi qua mà khách không quay lại, anh Quang tiếp tục gọi thì người đàn ông trả lời đang quay lại, đồng thời dặn chuẩn bị giấy tờ để hoàn tất việc mua bán. Gần 1 tiếng sau vẫn không thấy khách đâu, anh Quang tiếp tục gọi thì không liên lạc được. Lúc này, anh nhận ra có khả năng đã bị lừa nên giữ người phụ nữ lại.

Người phụ nữ cho biết, chị tên là T.T. (SN 1988, ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), người đàn ông đi cùng là người yêu quen qua mạng từ nhiều tháng trước. Anh này giới thiệu tên Duy, quê ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM. Cách đây ít ngày, anh Duy ra Nghệ An gặp gỡ gia đình chị T. và mượn điện thoại của chị này để giải quyết công việc.

Theo lời anh Quang thì chị T. không biết nhiều thông tin về người yêu cũng như việc trao đổi, mua bán xe giữa anh ta và cửa hàng. Sau sự việc, chị không biết người yêu đi đâu và không có cách gì liên lạc được. Chị này nói có hình ảnh một số giấy tờ của anh Duy trong điện thoại song chiếc điện thoại cũng do anh này đang giữ. Anh Quang đã trình báo sự việc, trích xuất camera và bàn giao chị T. cho Công an phường Vinh Lộc.