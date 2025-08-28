Hà Nội rạng rỡ sau mưa, photobooth SHB thành “tọa độ yêu nước” ngày Quốc khánh

Hoạt động check-in, tương tác tại photobooth SHB là một trong rất nhiều điểm nhấn nằm trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn "Hạnh phúc là người Việt Nam" của SHB với mong muốn khơi dậy giá trị truyền thống, lan tỏa tinh thần gắn kết dân tộc và gửi lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng dịp Quốc khánh 02/9.

Điểm nổi bật là hơn 40.000 phần quà độc đáo mang thông điệp 80 năm Độc lập, được Ngân hàng trao tận tay khách hàng trong mỗi giao dịch tài chính thường nhật như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, đầu tư hay đăng ký dịch vụ ngân hàng số. Với ý tưởng "mỗi giao dịch là một niềm vui", SHB mong muốn biến những hoạt động quen thuộc tại quầy thành trải nghiệm gắn liền với cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc.