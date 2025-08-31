Đồng hành cùng A80, Long Châu lập 5 “trạm sức khoẻ” tiếp sức người dân xem diễu binh, diễu hành

“Trạm sức khỏe” cho cộng đồng trong mùa lễ

Càng gần dịp kỷ niệm trọng đại, không khí hân hoan, phấn khởi càng hiện diện rõ trên dải đất chữ S, từ những con đường trung tâm đến con ngõ nhỏ, từ thành phố sôi động cho đến làng quê yên bình.

Hòa vào dòng chảy ấy, Long Châu không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, mà còn trực tiếp chăm lo sức khỏe cộng đồng bằng việc thiết lập các “Trạm Sức Khỏe A80 - Tự hào Việt Nam” đặt tại cung đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, cụ thể: số 30 Phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình (gần trường THPT Phan Đình Phùng); số 2 Phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam (gần Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội); đối diện số 139 Lê Duẩn, phường Cửa Nam (bãi xe ô tô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ); số 120 Đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (gần trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc); số 46 Liễu Giai, phường Ngọc Hà (gần Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức) và số 56-58-60, Phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình.

Tại mỗi trạm, đội ngũ bác sĩ và dược sĩ quản lý của Long Châu với đầy đủ trang thiết bị cần thiết sẽ giúp người dân từ đo huyết áp, hỗ trợ sơ cứu ban đầu, tư vấn sức khỏe tại chỗ cho đến những lời khuyên thiết thực để mọi người giữ thể trạng tốt trong suốt thời gian theo dõi sự kiện. Đặc biệt, 350 ghế ngồi cũng được bố trí để phục vụ các cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật - những thành viên của “khối yêu nước” luôn cần nhiều sự quan tâm.

Đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong mùa lễ, Long Châu thành lập 5 “Trạm Khách A80” dọc theo cung đường diễu binh, diễu hành.

Song song hỗ trợ y tế, Long Châu cũng tổ chức nhiều hoạt động để tiếp sức cho người dân trong ngày diễn ra buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức.

Cụ thể, trong hai ngày 30/8 và 2/9, thương hiệu sẽ tặng nước suối, quạt phiên bản giới hạn kèm bức thư nhỏ với hàng ngàn lời chúc nhắn gửi đến người dân trực tiếp theo dõi sự kiện A80. Ngoài ra, Long Châu cũng gửi tặng nước yến bổ dưỡng cho những cụ già cao tuổi, giúp họ giữ sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Chưa dừng lại ở đó, Long Châu còn thiết kế khu chụp ảnh “Trạm khách A80” với những hình ảnh ý nghĩa cùng sắc đỏ rực rỡ, giúp người dân lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình “đu concert quốc gia”.

Ngoài nước suối, người dân ghé thăm “Trạm Khách A80” còn nhận được quạt và thiệp phiên bản giới hạn từ Long Châu.

Nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Thông qua việc tạo dựng bầu không khí lễ hội tại nhà thuốc cùng những hoạt động đồng hành, Long Châu tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đáng tin cậy của cộng đồng. Từ những lá cờ đỏ, những món quà nhỏ cho đến sự hỗ trợ y tế tại chỗ, tất cả đều phản chiếu sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” mà hệ thống đã theo đuổi nhiều năm qua.

“Với mỗi phần quà, Long Châu không chỉ muốn tiếp sức về thể chất cho người dân mà còn trao gửi thông điệp về tình đoàn kết, tình yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi cũng tin rằng, chăm lo sức khỏe cộng đồng chính là một cách thiết thực để thể hiện tình yêu nước và trách nhiệm xã hội”, đại diện hệ thống nhà thuốc bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tại booth của Long Châu.

Là một trong những chuỗi nhà thuốc lớn nhất cả nước với hơn 2.240 cửa hàng và 190 trung tâm tiêm chủng trải dài từ Bắc vào Nam, Long Châu chú trọng xây dựng dịch vụ minh bạch, an toàn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng với mức giá hợp lý. Qua đó, thương hiệu mong muốn góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn bởi với Long Châu, một xã hội khỏe mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những ngày cả nước sắp bước vào đại lễ lịch sử, thông điệp “chăm sóc sức khỏe song hành tinh thần dân tộc” của Long Châu càng trở nên rõ ràng. Và hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong mỗi nhà thuốc không chỉ để trang trí, mà còn là nhắc nhở về cam kết đồng hành của Long Châu với cộng đồng, cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh và giàu mạnh hơn.