40 tiếng đồng hồ thả lưỡi câu tìm thấy nam thanh niên trượt chân xuống cảng cửa biển ở Hưng Yên

Chiều 31/8, thông tin với PV, ông Nhâm Quang Văn - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 Hưng Yên, cho biết, Đội vừa phối hợp với lực lượng biên phòng tìm thấy nạn nhân Nguyễn Văn B. SN 1987, xã Mỹ Lộc, Thái Thụy tại cửa biển Thái Thụy (cũ) nay là Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Nạn nhân bị trượt chân ở cầu cảng

Theo thông tin ban đầu, Đội Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 nhận được thông tin hỗ trợ tìm kiếm anh B. do trượt chân ở cảng cửa biển Thái Thụy, Thái Bình (cũ) nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 phối hợp với lực lượng chức năng và Biên phòng thả lưỡi câu rà soát và tìm kiếm nạn nhận.

"Nhiều người xác định nạn nhân đã đi xa tới vùng biển tỉnh khác. Tuy nhiên, không nghĩ rằng 40 tiếng đồng hồ nạn nhân vẫn nằm dưới đáy", ông Văn cho biết.

Hiện, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 cùng lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Sau 40 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng và Đội 116 đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Trước đó, 28/8 trong khi Đội 116 đang làm nhiệm vụ tại Phú Thọ cũng nhận được cuộc gọi khẩn từ các đồng chí PCCC & Cứu nạn Cứu hộ 114 Công an tỉnh Hưng Yên về trường hợp đuối nước tại khu vực Quỳnh Phụ (Hưng Yên).

Ngay lập tức, Đội cử một tổ công tác tới hiện trường tiếp cận tìm kiếm; các tổ còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phú Thọ cũng khẩn trương trở về Hưng Yên để phối hợp cùng Đội PCCC 114 cụm Quỳnh Phụ.